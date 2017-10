X MAS Lichtegg 2017 | 2. Dez | Andorf

❄️ X MAS LICHTEGG – 20 YEARS SPECIAL ❄️9 Bars // 7 Acts// 2 Floors // GoGo Girls▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Bereits zum 20. Mal geht DAS Highlight der Vorweihnachtszeit über die Bühne – und dieses Jubiläum gehört natürlich gebührend gefeiert!X MAS Lichtegg öffnet am 2.12. wieder seine Pforten, und ihr dürft euch bereits jetzt auf folgende Specials freuen:Größer: 2 Floors inklusive Vodka-, Jägermeister- & Y-Bar!Lauter: 7 nationale & internationale Künstler – Band + DJ!Besser: GoGo-Girls, Chill-out Area, erweiterte Garderobe!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬1st floor | Mainstage | Pop/EDM/Party/OldiesAuf der Mainstage geben sich heuer wieder nationale & international Künstler die Klinke in die Hand: Neben einzigartigen DJ Sets wird der Floor auch unter den Klängen von Schlagzeug, Saxophon & Trompete beben!❄️ The Gentlemen Rockers:Der Name ist Programm: Nur tanzen war gestern – let’s rock! Die Kombination aus DJ-Set, Trompete, Schlagzeug und Saxophon garantiert eine unvergessliche Partynacht. Lasst eure Jacken zu Hause, denn diese Jungs werden euch so richtig einheizen!Überzeugt euch am besten selbst: https://youtu.be/yDBNo0X5ynw ❄️ Subsurface:Das Duo aus Italien jagt einen Rekord nach dem anderen: Die Remixes wie zu „The Chainsmokers – Paris“ oder Eigenproduktionen wie „Mr. Magician“ erreichten schon weit über 10 Millionen Aufrufe auf Youtube! Und auch als DJs brauchen sie sich als Dauergast am Electric Love Festival oder mit Auftritten in Peru nicht verstecken!Reinhören & Abgehen: https://youtu.be/5dCNzVvwh4U ❄️ TopDrop:Selbstverständlich darf der Lokalmatador aus Schärding nicht fehlen. Das erfolgreiche Duo steigt für uns in den Ring und wird euch mit ihren einzigartigen Sets so richtig zum Schwitzen bringen: Tanzt nicht, gibt’s nicht!❄️ Tanic:Die Mainstage wäre nicht komplett ohne den jungen Salzburger. Er beehrte uns bereits die letzten 3 Jahre und auch heuer heißt es wieder: EDM gepaart mit Charts, Oldies & Hits, da ist für jeden etwas dabei!▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬2nd floor | Moshbit Stage | Drum & BassDrum & Bass aus dem Hause Moshbit Records verspricht wieder maximale Eskalation auf unserem zweiten Floor. Rave-Buddy einpacken und ab auf die Tanzfläche!❄️ Dasterz:Ob in der Kantine in Salzburg oder dem Lusthouse Haag: Die 2 Jungs aus Neumarkt zerlegen jeden Dancefloor mit ihren Drum & Bass Sets!❄️ Insane Maniac:Der 21-jährige aus Bad Hall ist lange kein unbeschriebenes Blatt mehr! Mit Auftritten am Monsterland oder dem Move On Clubbing konnte er sich bereits einen Namen machen.❄️ Diffo'X B2B Dazed System:Back 2 Back verspricht doppelte Power!