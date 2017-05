Zeltfest Rainbach mit Hüttengaudi, House aufe und Frühschoppen

RAINBACH. Drei Tage, drei verschiedene Themen: Das Rainbacher Zeltfest am Sportplatz Rainbach hat für alle Geschmäcker das Richtige parat. Am Freitag, 26. Mai, geht's mit der Hüttengaudi ab 20.30 Uhr trachtig zu. Akrobatisches zeigen die Pramtaler Plattlermädels und lustig wird's beim Auftritt von Kabarettist Max Ratzenböck. Den Samstag, 27. Mai, haben die Youngsters geplant. "House auf" lautet dabei das Motto "...so lange du noch kannst!" Am Programm stehen ab 9.30 Uhr Nachwuchs-Meisterschaftsspiele, ein Plattlturnier und Spiele der Sauwald Championsleague. Am Sonntag, 28. Mai, wird's gemütlich. Um 10 Uhr beginnt der Frühschoppen samt Feldmesse. Ab 13.30 Uhr sind die Kleinen am Zug, beim Tom&Jerry-Lauf.