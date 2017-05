Zu Pfingsten geht's in Andorf wieder rund beim Volksfest

Das erste "Race Around Andorf", Lesung von Kira Grünberg und Schaukochen mit Lukas Kienbauer sind nur einige der Höhepunkt beim Andorfer Volksfest von 2 bis 5. Juni 2017.

ANDORF. Los geht's am Freitag, 2. Juni, wenn am Volksfestgelände die Türen des Vergüngungsparkes für Jung und Alt öffnen. Das Andorfer Volksfest verspricht wieder Unterhaltung für die ganze Familie. Nicht zuletzt aufgrund des Rahmenprogramms, das der Andorfer Verschönerungs- und Volksfestverein zusammen gestellt hat.So gibt es etwa bei der Ausstellung "Besser Leben" Wissenswertes über Gesundheit zu Wellness und regionale Kulinarik zu genießen. Eine Höhepunkt dabei ist das Schaukochen mit Haubenkoch Lukas Kienbauer am Sonntag von 14 bis 16 Uhr.

Die Gewerbeausstellung "Bauen/Wohnen/Garten" startet im Gewerbezelt neben dem Festzelt am Samstag um 13 Uhr. Am Sonntag um 14:30 Uhr ist Kira Grünberg zu Gast im Gewerbezelt. Die ehemalige Stabhochspringerin, die seit einem Unfall 2015 querschnittsgelähmt ist, liest aus ihrem Buch und gibt anschließend Autogramme.Der Samstag steht außerdem im Zeichen des Sports, wenn um 16 Uhr das erste "Race Around Andorf" los geht. Start und Ziel ist die Prambrücke. Am Montag findet im Rahmen des Volksfestes ein großer "Tag der Einsatzkräfte" mit Vorführungen von Feuerwehr, Polizei, Rotem Kreuz am Sportplatz statt. Im Musikpavillion findet am Montag um 14:30 Uhr ein Internationales Volkskunstfest mit Volkstanzgruppen aus Brasilien, Afrika und Osteuropa statt.Auch das Abendprogramm kann sich sehen lassen: Am Freitag eröffnen die "Life Brothers" um 19 Uhr den Firmenabend. Am Samstag spielen im Festzelt ab 20 Uhr die "Wiestaler" auf. "The Pure & Band" heizen am Sonntag den Gästen ein. Und am Pfingstmontag klingt das Volksfest mit den "Donauprinzen" aus, die im Festzelt ab 15 Uhr spielen.