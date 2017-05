Zum 70er auf Tournee: Konstantin Wecker in Passau

PASSAU. Seit über vier Jahrzehnten zählt Konstantin Wecker zu den bedeutenden deutschen Liedermachern. 2017 geht der Musiker, Autor und Schauspieler anlässlich seines siebzigsten Geburtstags auf große Tournee. Der Titel: „Poesie und Widerstand“. Seit über 40 Jahren ist der Münchner ein Garant für volle Säle und aufgeweckte Besucher. Über 2.500 Konzerte hat Wecker im deutschsprachigen Raum bereits gegeben. Auf sein Konto gehen außerdem 25 Studio-, 17 Live-Alben, 52 Film- und Fernsehmusiken, 28 Musicals und zwölf Bühnenmusiken. Für den Musiker und Autor, der bereits über 31 Bücher und zwölf Hörbücher veröffentlicht hat, ist sein runder Geburtstag kein Grund innezuhalten. Eher, um Bilanz zu ziehen, einfach so, mal zwischendrin. Weiterzumachen. Stellung zu beziehen. Für sich. Seine Freunde. Sein Publikum. Und für eine Welt ohne Grenzen. In Passau macht er das am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr in der X-Point-Halle. Vorverkaufskarten gibt's in der Schärdinger Trafik Tabak Trafikplus Hager, via oeticket.com und unter 0900/9496 096.