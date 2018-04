Ärztenotdienst und Hausärztlicher Notdienst im Bezirk Schärding

19.04.2018, 14:43 Uhr

21. und 22. April 2018: Die wichtigsten Informationen zum Ärztenotdienst und dem Hausärztlichen Notdienst mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten für das kommende Wochenende.

Dersteht an den Wochenenden 24 Stunden für Hausbesuche in akuten Fällen zur Verfügung – erreichbar unter der. Mehr dazu unten.: Zusätzlich haben je zwei Ordinationen am Wochenende von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist keine Voranmeldung nötig:Dr. Christian Grünberger, Münzkirchen, Im Himmelreich 3, Telefon: 07716 72090Dr. Edith Lautner-Felber, Andorf, Spitzgarten 4, Telefon: 07766 50100

Der Hausärztliche Notdienst im Bezirk Schärding



Zahnärztlicher Notdienst

Krisenhilfe Oberösterreich

Tierarzt-Notfälle

Apothekenruf 1455

Apotheken App

Achtung: Der oben genannte Ordinationsdienst gilt für den Bezirk Schärding sowie die Gemeinden Taiskirchen und Pram. Ausgenommen sind die Gemeinden. Diese gehören zum Sprengel Ried-Nord – Information über Ordinationsdienst unter der Rufnummer 141.Hat der Hausarzt nicht Ordination, wählt der Patient 141. Unter dieser Nummer teilt die Rot Kreuz-Leitstelle Innviertel mit, welcher Arzt Dienst hat beziehungsweise schickt, wenn nötig, den hausärztlichen Notdienst. Dieser ist unter der Woche von 19 bis 7 Uhr und am Wochenende durchgehend unterwegs.Expertentipp: „Er ist nur für akute Beschwerden gedacht, bei denen der Patient sofort medizinische Hilfe braucht. Für kleinere bzw. chronische Beschwerden sollen sich die Betroffenen bitte zu regulären Ordinationszeiten an Ihren Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin wenden."22. April 2018: Dr. Gabriela Körpert, Dr.H.Hibler-Straße 2, 4755 Zell an der Pram, Tel.: 07764-6560Hilfe in psychischen Krisen: Tel. 0732/2177• TelefonSeelsorge – Notruf 142• Tierrettung Oberösterreich: Tel.: 0664/2763 848Unter der Telefonnummer 1455 erhalten Sie zum Ortstarif rasch und unbürokratisch Auskunft über die nächstgelegene, dienstbereite Apotheke – auf Wunsch sogar mit Wegbeschreibung. Der Apothekenruf ist rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage lang erreichbar.Alle dienstbereiten Apotheken finden Sie auch über die Apotheken App bzw. aufRubrik Apothekensuche