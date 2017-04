Gesund und bewusst, statt permanentem Abnehmfrust

27.04.2017, 07:00 Uhr

Der Schlankheitswahn ist ungebrochen. Zahlreiche Blitzdiäten oder vermeintliche Geheimrezepte zur raschen Gewichtsreduktion führen viele Menschen dazu, einem nahezu unwirklichen Idealbild entsprechen zu wollen.

Riesen Lebensmittelauswahl

BEZIRK (ebd). Viele der angepriesenen Diäten führen jedoch oft nur zu kurzfristigem Erfolg und sind zudem ungesund. Der 6. Mai, der internationale Anti-Diät-Tag, steht daher im Zeichen eines bewussten Umganges mit Körper und Ernährung.Das Wort „Diät“ kommt ursprünglich vom griechischen und bedeutet so viel wie „Lebensweise“. „Viele vergessen jedoch, dass es in der Diätetik vor allem um eine ausgewogene, bedarfsgerechte Ernährung/Lebensweise geht und nicht um eine Ansammlung von Geboten und Verboten“, erklärt Elisabeth Schmidbauer, Diätolgoin am LKH Schärding und fügt hinzu: „Mittlerweile haben wir mit unserer westlichen Ernährung einen wahren Mangel im Überfluss entwickelt, das heißt, noch nie hatten wir eine höhere Auswahl an Lebensmitteln, doch steckt im Großteil der angepriesenen Waren nur mehr ein Bruchteil an essentiellen Nährstoffen. Die Ernährung ist geprägt von reichlich Zucker, Stärke und Fett, wobei wir uns für dieses Art von Ernährung gleichzeitig viel zu wenig bewegen“.

Hier einige Tipps für eine ausgewogene und bewusste ErnährungTäglich nach den Ampelfarben essen – also je eine Portionen grünes, gelbes und rotes Gemüse bzw. Obst einbauen. Dies sorgt für die optimale Versorgung an Vitaminen und Mineralstoffen.Zelebrieren Se Ihre Mahlzeiten und richten Sie diese nett auf schönem Geschirr an. Verfeinern und dekorieren Sie ihre Gerichte mit Kräutern und Sprossen – diese liefern eine Extraportion an gesunden sekundären Pflanzeninhaltsstoffen.Bevorzugen sie möglichst naturbelassene Lebensmittel – desto kürzer die Zutatenliste Ihrer eingekauften Produkte ist, desto besser! Erfreuen Sie sich zum Beispiel an selbst gebackenem Brot.Erstellen Sie mit Ihren Liebsten eine Liste oder einen Speiseplan mit Gerichten, die gerne gegessen werden. Kochen Sie ruhig etwas mehr an Beilagen wie Kartoffeln etc. – somit ist die Grundlage für die nächste Mahlzeit bereits geschaffen.Gönnen Sie Ihrem Körper mind. 2 Liter Flüssigkeit pro Tag. Wasser muss nicht immer langweilig sein: So genannte „Infused Water“ peppen Ihren Trinkalltag auf. Einfach einige Kräuter, Gewürze oder Obst bzw. Gemüsestücke in den Wasserkrug geben.Stress und Schlafmangel fördern Übergewicht und andere Herz-Kreislauferkrankungen.Gönnen Sie sich bewusst Auszeiten mit Bewegung an der frischen Luft.Überlegen Sie was Ihnen Freude bereitet – ein Treffen mit Freunden, die Lieblingsmusik auflegen oder einen Einkaufsbummel machen: Es muss nicht immer etwas zu Essen sein, um sich für einem anspruchsvollen Tag zu belohnen.