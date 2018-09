Köstliche Kräuterwelt in der Natur - Wildkräuter entdecken, verstehen und verarbeiten

17.09.2018, 13:43 Uhr

Münzkirchen, Erlebnisbauernhof SchwarzDie Wildkräuterküche leistet durch ihre hohe Wertschätzung an der Artenvielfalt und Verarbeitung unserer wichtigen Kulturbegleiter in einer vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Zugleich ist das Wissen um die Verwendbarkeit von Wildkräutern gefragter denn je. Die Wildkräuter werden gemeinsam gesammelt und ihre Inhaltsstoffe, botanischen und mythologischen Hintergründe und die Verwendung in der Vorratskammer und in der Küche erläutert. Am Nachmittag zaubern die Teilnehmenden gemeinsam aus den Unkräutern ein mehrgängiges Menü und erhalten Tipps und Anregungen. Minikurs

SEMINARORT: Erlebnisbauernhof Schwarz, Wilhelming 2, 4792 Münzkirchen, Telefon: 07716/7419bis spätestens 26.09.2018LFI-Kursnummer: 8549/55Ebeim LFI Kundenservice:T: 050/6902-1500, info@lfi-ooe.at; ooe.lfi.atGeschäftsbedingungen: ooe.lfi.at/agbKURSBEITRAG:gefördert: € 44,- (für Bäuerinnen, Bauern und Familienangehörige – Detailsunter ooe.lfi.at/foerderung) nicht gefördert: € 88,-TRAINER/-IN:Manuela SchneiderbauerSeminarbäuerin, Kräuterpädagogin