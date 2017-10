So bleibe ich psychisch gesund: Vortrag

RAINBACH IM INNKREIS. "Psychische Gesundheit ist ein wertvolles Gut", sagt der gebürtige Innviertler Werner Schöny. Am Donnerstag, 19. Oktober, spricht der bekannte Psychiater beim Krichenwirt in Rainbach darüber, dass es keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit gibt. Beruflicher und privater Zeitdruck, ein schwieriges Arbeitsklima, Zukunftsängste und zwischenmenschliche Probleme sind die größten Stressfaktoren unserer Zeit. Die Folgen reichen von Schlaflosigkeit und Leistungsminderung bis hin zum Lebensüberdruss. Gerade in Zeiten der Verunsicherung und der Krisen nehmen psychische Krankheiten spürbar zu. Doch soweit müsse man es nicht kommen lassen, könne man doch mit "relativ einfachen Mitteln" gegensteuern, so der Präsident von pro mente Austria. Beginn: 19.30 Uhr.