3500 Partygäste feiern die Mitterndorfer Nächte in Diersbach

14.05.2017, 13:12 Uhr

2 Tage volles Programm

Die Freiwillige Feuerwehr von Mitterndorf hat zum Achten mal die Mitterndorfer Nächte ausgerichtet. Am Freitag den ersten Tag des Events war "Nacht der Tracht" mit den "Lauser" angesagt. Hier wurde auch das "Mitterndorfer Dirndl 2017" gekürt. Am Samstag war dann Partytime in den DJ´s DJane, Ray5 und DJ Yon angesagt. In den zwei Tanzareals war die Hütte brechend voll. Auch in den zwei aufgebauten Zelten, wo Essenstände, Bars und Biertheken untergebracht waren, konnte man sich etwas auf den Biertischen und Bistrotischen in der Freundesgruppe gut unterhalten. Die Veranstalter hatten das ganze Event sehr gut organisiert, so auch die Heimbringerbusse für die meist jungen Besucher. Da jährlich immer mehr Patybegeisterte zu diesem Großevent in der Region um Schärding kommen, denkt man für nächstes Jahr darüber bereits schon nach, noch mehr Zelte auf dem Gelände mitten in Mitterndorf zu errichten.