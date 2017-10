Ball der boxenden Techniker - "Technisches K.O. - Sieg in Runde 5"

08.10.2017, 23:52 Uhr

Am Samstag zeigten die Schüler und Schülerinnen der HTL & FS Andorf wie man sich mit Kampfgeist bis in die fünfte Runde durchboxt.

ANDORF (valk). Eine Fachschul- und zwei HTL -Abschlussklassen zeigten unter dem Motto: „Technisches K.O. - Sieg in Runde 5“, welche Fähigkeiten die angehenden Ingenieure und Ingenieurinnen in den vergangenen Jahren in der HTL Andorf, unter anderen, erlernt haben. Mit der Farbe Rot, wie die Boxhandschuhe im Ring, präsentierten sich die Debütantinnen und Debütanten am Ballabend. Eröffnet wurde der zwölfte Abschlussball der HTL, von den zukünftigen Technikern, mit einigen anspruchsvollen Hebefiguren beim Tanz. Die Musik von den Grandmas im Ballsaal, in der Mehrzweckhalle in Andorf, brachte viele Gäste auf die Tanzfläche und sorgte für eine sehr gute Stimmung. Für alle Ballbesucher, egal in welchem Alter, war etwas dabei. Von der Sektbar, die direkt im Saal untergebracht war, bis hin zum Rockzelt fand sich unter den verschiedenen Bars für jeden Geschmack das richtige. An der großen Hauptbar legten die DJs von TopDrop auf und brachten richtig Stimmung in die Menge. Die Mitternachtseinlage stand im Zeichen des Boxens, ganz besonders im Zusammenhang mit den fünf Jahren die die Schüler in der HTL verbrachten.