Beim "MayDay" ging wieder die Post ab

07.05.2017, 18:02 Uhr

LAUFENBACH (tazo). Partystimmung pur war, vergangenen Samstag, beim "MayDay" natürlich wieder absolut garantiert. Im Raubergerstadl in Maad hat auch dieses Mal die FF Laufenbach wieder ein unvergessliches Partyevent auf die Beine gestellt. Ob an der Weizenbar, der Bierstasse oder an der Bluebar - es war für jeden Geschmack wieder genau das Richtige dabei. Für gute Stimmung im Stadl sorgte auch dieses Jahr wieder DJ Crush. Mit seinen heißen Beats lockte er hunderte Feierwütige auf die Tanzfläche.