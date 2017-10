BezirksRundschau Schärding ist ab jetzt "Immer daheim" in der Passauer Straße

06.10.2017, 13:58 Uhr

Das Team der BezirksRundschau Schärding ist umgezogen: Seit Ende Juni ist der Medienpartner in der Passauer Straße 9 in Schärding zu finden. Die neue Geschäftsstelle wurde am 5. Oktober mit einer großen Eröffnungsfeier gebührend eingeweiht.

SCHÄRDING. Was tut sich vor Ihrer Haustür? Die BezirksRundschau Schärding ist Ihr Lieferant für aktuelle News aus Ihrem Heimatbezirk – sei es Wichtiges aus dem Gemeindeleben, interessante Veranstaltungen, regionale Jobchancen oder Sportnachrichten. "Immer daheim" ist unser Motto und das leben wir nun ab sofort im neuen Standort in der Passauer Straße 9 in Schärding.Bei der Eröffnungsfeier am 5. Oktober in der neuen Geschäftsstelle konnte die Lokalzeitung rund 150 Gäste begrüßen. Sie überzeugten sich vor Ort von den neuen, großzügigen Räumlichkeiten in der Passauer Straße 9 und genossen ein Catering aus dem Gasthaus zur Bums'n, Cocktails aus dem Hause Barista und Dessert von Haubenkoch Lukas Kienbauer.

BezirksRundschau-Geschäftsstellenleiter Andreas Osterkorn, nutzte die Chance, um der Geschäftsführung, Martina Holl und Thomas Reiter, sowie Chefredakteur Thomas Winkler für das Vertrauen und die Unterstützung zu danken, ohne die der Umzug nicht möglich gewesen wäre.Außerdem stellte Osterkorn sein Team vor: Christoph Glas, der wie der Geschäftsstellenleiter selbst der Ansprechpartner für punktgenaue Werbung ist, Redaktionsleiter David Ebner und die beiden Redakteurinnen Kathrin Schwendinger und Michelle Bichler, die wöchentlich die BezirksRundschau mit aktuellen News und interessanten Berichten füllen, und Melanie Bachmayer, die für das Layout und die Grafik der BezirksRundschau verantwortlich ist und individuelle Inserate für die Kunden gestaltet.