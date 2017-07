Brunnenthaler in Marschierlaune

16.07.2017, 11:56 Uhr

Beim Bezirksmusikfest in Diersbach gab es für den Musikverein Brunnenthal gleich mehrere Gründe zum Feiern.

Am Samstag, 08. Juli 2017 trat diemit einer tollen Show an, bei der sogar ein Schi – Parallelslalom nachgestellt wurde, und das bei 30 °C. Diese Kreativität und auch das saubere Marschieren hat Publikum und Bewerter überzeugt. Die Jungmusiker wurden mit demund somit dembelohnt.

Am Sonntag, 09. Juli 2017 trat dann derzur Marschwertung an. Unter der bewährten Stabführung von Felix Ertl wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte einegezeigt. Eine große Herausforderung für einen kleinen - aber feinen - Verein. Die Probenarbeit und das Engagement haben sich ausgezahlt - mit 92,10 Punkten erreichte der Musikverein Brunnenthal nicht nur einen Ausgezeichneten Erfolg, sondern erntete auch viel Lob und Anerkennung vom Publikum.