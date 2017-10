17.10.2017, 15:55 Uhr

Bedeutung Cantus Volate: mehrstimmiger Gesang in wohlwollenden Klängen

Wir sind ein gemischter Chor mit ca. 35 Mitgliedern, im Alter von 15 bis 60+ und durften 2016 das 15-jährige Jubiläum feiern. Zurzeit leitet ein 4-köpfiges Chorleiterteam den Chor: Agnes Dirmhirn, Anja Seidl, Anna Kalchgruber und Jakob Schmolz. Für die musikalische Begleitung sorgen Mitglieder aus den eigenen Reihen (Klavier, Gitarre, Cajon, Querflöte, Geige, …).

"Cantus Volate in Concert - Eine ins Leben"

Unsere Auftritte erstrecken sich von Hochzeiten über Messgestaltungen (lateinisch, rhythmisch, Firmung, Hl. 3 Könige, …) sowie diverse Konzerte (Jubiläen, Innviertler Platzlsinga, ...). Unter anderem organisierten wir auch das Adventsingen in der Pfarrkirche im Dezember 2016.Wir dürfen Euch sehr herzlich zu unsrem heurigen Herbstkonzert, am 20.+21. Oktober, "Cantus Volate in Concert - Eine ins Leben" einladen.Freut euch auf ein abwechslungsreiches Programm. Es ist bestimmt für jeden etwas dabei. :-)Karten sind bei allen Chormitgliedern sowie allen Raiffeisenbanken erhältlich.VKK: 8€  AK: 10€  Eintritt unter 15 Jahren frei.DANKE vorab an alle Sponsoren die uns bei unserem heurigen Konzert unterstützen.Am Sonntag, 01. Oktober, waren wir beim Tag der Chormusik, sowie dem Wertungssingen in Taufkirchen an der Pram mit dabei.Mit den Stücken „Parkplatzregen“, „Tage wie Diese“ und „Heute beginnt der Rest deines Lebens“ unter der Leitung von Agnes und Anja konnten wir das Chordiplom in GOLD mit nach Hause nehmen. :-)Ein großes Dankeschön an die Veranstalter für die gelungene Veranstaltung und unseren Chorleitern für die Geduld und viel Arbeit mit uns.