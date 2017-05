08.05.2017, 21:23 Uhr

Franz Braid, da Bangerl z`Willingerdorf, ist 90.

Am 2. Mai wurde Franz Braid 90 Jahre alt. Der zwar in seiner Mobilität eingeschränkte, aber sonst relativ gesunde und fite Pensionist feierte am Samstag in der Stampf´n mit seinen Familienangehörigen sein Wiegenfest. Die Vertreter von Seniorenbund, Freiwillige Feuerwehr Kössldorf, Bauernbund und Pfarre sowie Bürgermeister, die sich als Gratulanten angesagt hatten, wurden ebenfalls in die Stampf´n geladen.Franz Braid ist der älteste St. Romaner, 5 Frauen können auf ein höheres Alter zurückblicken.