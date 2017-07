Ferienspaß mit dem Ferienpass

17.07.2017, 17:03 Uhr

Action und Spaß im Bayernpark

ST. ROMAN. Am Samstag, 15. Juli 2017 startete die erste Aktion des St. Romaner Ferienpasses. 85 Personen - Eltern mit ihren Kindern - machten sich mit zwei Bussen der Fa. Leidinger-Reisen auf den Weg zum Bayernpark. In der Früh noch etwas Regen, aber der restliche Tag trocken bei angenehmen Temperaturen und relativ wenig Publikum. Somit stand einem lustigen, actionreichen Ferientag nichts mehr im Wege.Organisiert wird der Ferienpass vom Familienausschuss der Gemeinde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und Privatpersonen. Die Fahrt zum Bayernpark organisierte und unterstützte finanziell Christian Kriegner vom UB St. Roman.

Weiter Aktionen wie eine Bachexkursion, eine Jungscharstunde, ein lustiger Kegelnachmittag, ein Nachmittag mit Musik und eine Fahrt ins Kino folgen in den nächsten Tagen und Wochen.Mehr Fotos auf der Fotoseite von Alois Braid: Ferienpass - Bayernpark