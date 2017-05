Kuppeln was das Zeug hält

13.05.2017, 22:26 Uhr

Bis zu 40 Bewerbsgruppen treten an

Einladung an die Bevölkerung

Bis zu 40 Gruppen aus mehreren Bezirken in Oberös¬terreich stellen sich der Aufga¬be, eine Saugleitung schnell und wenn möglich ohne Fehler aufzubauen. In spannenden KO-Duellen kämpfen Bewerbsgruppen auf zwei parallelen Bewerbsbahnen aus den Bezirken Schärding, Ried im Innkreis, Grieskirchen und Vöcklabruck um den Tagessieg. Auch Damenbewerbsgruppen haben sich bereits für den Feuerwehrbewerb am kommenden Samstag angemeldet.Auch die Bevölkerung ist herzlich eingeladen sich die spannenden Zweikämpfe anzusehen und die antretenden Gruppen mit einem Besuch und Anfeuerungen zu Höchstleistungen zu motivieren - Die beste Gelegenheit dazu ist sicher die Finalphase, wo von 16:00 bis 17:30 die besten Gruppen des Tages um den Gesamtsieg ringen und sich auch die heimischen Gruppen gute Chancen auf eine Topplatzierung ausrechnen. Infos zum Festwochenprogramm und zum Bewerb gibt’s unter: www.ff-pimpfing.at/kuppelbewerb Abgerundet wird das Veranstaltungswochenende am Sonntag, den 21. Mai, mit dem traditionellen und beliebten Grillfest. Die Feuerwehr Pimpfing lädt zu diesen Festtagen ein und freut sich auf einen zahlreichen Besuch.