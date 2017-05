Mostkost in Esternberg mit "Tag der offenen Stalltür"

03.05.2017, 21:31 Uhr

Bei der Mostkost in Esternberg gab es neben gutem Most zum Verkosten auch einen hoch modernen, riesigen Stall zu bestaunen.

ESTERNBERG (valk). Am Sonntag, 30.04., fand im Ortsteil Urschendorf, bei strahlend schönem Sonnenschein, die diesjährige Mostkost statt. Beim „Tag der offenen Stalltür“ durften sich die Besucher der Mostkost einen Überblick über modernste Technik in der Landwirtschaft verschaffen. Der Stall der Familie Ortner bietet Platz für etwa 150 Kühe und ist mit Melkrobotern und diversen anderen automatisierten Anlagen zur Erleichterung der Arbeit im landwirtschaftlichen Alltag ausgestattet.Auf der gut besuchten Veranstaltung gab es auch den Most, der von verschiedenen Produzenten aus Esternberg kam, zu Verkosten. Bei der Prämierung des besten Mostes wurden aus 23 verschiedenen Obstweinen die besten drei gekürt. Die Preise die die Gewinner erhielten, bestanden zur Gänze aus regionalen Produkten. Der erstplatzierte, Hannes Sobolik, erhielt als Preis eine „Sonnbank“ und einen Geschenkkorb. Den zweiten Platz erreichte Manfred Moser, er bekam ebenfalls einen Korb mit regionalen Erzeugnissen. Josef Friedl belegte den dritten Platz und erhielt als Auszeichnung eine Urkunde.Auch für die Blumen mit denen einige Esternberger Hausfrauen ihre Wohnhäuser schmückten gab es Auszeichnungen, verliehen wurden diese von der Ortsbäuerinnenobfrau. Die Landjugend, der Bauernbund Esternberg und die Ortsbäuerinnen veranstalteten diese durchaus sehr gelungene Mostkost.