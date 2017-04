SB Exkursionsfahrt

29.04.2017, 11:14 Uhr

Nachher ging es zum Gallhuberhof ( Bauernmuseum ) nach Dietach. Dieser Museumsbauernhof ist sensationell - ein Besuch ist überaus empfehlenswert. Hier werden in sauberen Räumlichkeiten und nicht wild durcheinander gewürfelte Bauern- werkzeuge aller Art ausgestellt - einmalig !! Ein Kompliment an Kons. Ernst Sandmairder in 44 jähriger gezielter Sammelleidenschaft der Nachwelt eine unwiederbringbareSammlung zusammengetragen hat. Auch die Küche ist zu empfehlen.Eine Most -heurigen Einkehr bei einem Bio Bauern in Pollham beendete diesen sicherlich hochinteressanten Ausflugstag.