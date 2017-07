TMK St. Roman-Esternberg konnte mit Show überzeugen

16.07.2017, 23:15 Uhr

Bei der diesjährigen Marschwertung im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Diersbach trat die TMK St. Roman-Esternberg wieder in der Wertungsstufe E an, das heißt mit Show-Programm.

Stabführerin Elisabeth Braid wählte als Thema: 4 Elemente - Erde, Wasser, Wind und Feuer; wobei das Element Erde auf die Kontinente bezogen wurde und die Musikkapelle eine kurze Weltreise - von Kontinent zu Kontinent - machte.

Zum Pflichtteil der Stufe D spielten die Kapelle den Marsch "Heimatgrüße" und "Berglandkinder".

Gestartet wurde mit der Show in Europa - die Kapelle formierte sich als Europaflagge (Rechteck mit 12 Sterne im Kreis), mit Drehbewegungen kleiner Gruppen wurde dieser Teil beendet; gespielt wurde dazu das "Präludium - Eurivisionshymne".Als nächstes überquerten sie nicht nur den Atlantik, sondern auch ganz Amerika auf der "Route 66"; begleitet von "America - West Side Story".Der nächste Kontinent war Afrika. Nach und nach formierte sich die Kapelle zu einem Elefantenkopf; gespielt wurde dazu "Africa - Toto in Concert".Von Afrika ging es weiter nach Asien, genauer gesagt nach Babylon. Es wurde der Turm von Babylon gebildet; gespielt wurde dazu "Rivers of Babylon".Mit Schlagwerk-Rythmen wurde aus dem Turm von Babylon das Opernhaus von Sydney in Australien dargestellt und das Element Erde bzw. die Weltreise beendet.Zu dem Musikstück "Seemann, deine Heimat ist das Meer" wurden zuerst zwei Wellenlinien gebildet. Im zweiten Teil des Stückes bewegten sich die Wellen und die Marketenderinnen inklusive Stabführerin überquerten das Meer - formiert als kleines Boot.Die Ruhe vor dem Sturm. Die Musiker wurden nun vom Wind verweht, besser gesagt den Marketenderinnen umgeblasen.Das letzte Element - das Feuer. Zu der bekannten Polka "Trara, es brennt" formierte sich die Kapelle zu einem Dreieck. Mit dem anschließenden Stück "Backdraft" beendete die Musikkapelle die Show in Form einer Flamme.Von den Bewertern erhielte die Trachtenmusikkapelle St. Roman-Esternberg stolze 94,45 Punkte und somit die WertungMehr Fotos auf der Fotoseite von Alois Braid Bezirksmusikfest 2017