Wernstein feiert Brückenfest mit brillianten Feuerwerk

09.09.2018, 09:09 Uhr

Das Abwechslungsreiche Programm an den 3 Tagen hat wieder die Freiwillige Feuerwehr Wernstein auf die Beine gestellt.

WERNSTEIN (zema). "Drent und Herent" lautet das Motto zwischen den Patnerschaften Wernstein und Neuburg am Inn. Das gehört natürlich jährlich ausgiebig gefeiert. Ausrichter war schon zum 13. Mal die Freiwillige Feuerwehr aus Wernsten. Nachdem am Freitag Kabarett mit den "Kernölamazonen" angesagt war, ging es am Samstag mit dem Zwei-Brückenlauf mit 854 Läufer weiter. Abends ging es dann mit den "Original Kösslbachtaler" im Festzelt weiter. Jung und Alt füllten bei Tanz- und Partymusik die Tanzfläche. Zu später Stunde wurde dann ein prächtiges Feuerwerk am Innufer abgeschossen, was die Gäste mit großen Augen bewunderten und mit kräftigen Applaus zum Ausdruck gaben. So wurde noch bis in die Morgenstunden gefeiert, bis dass es am Sonntag wieder mit einem Feldgottesdienst und dem "Grenzenlos Schwimmen" und der ÖBB-Baustellenwanderung weiterging.