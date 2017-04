4rer Cup und Redewettbewerb: St.Marienkirchen feiert Erfolge

26.04.2017, 21:49 Uhr

Nach dem letztjährigen Bundessieg im Redewettbewerb von Christina Endmayr waren heuer die Erwartungen groß. Doch Christina schaffte es heuer wieder mit ihrer Rede zum Thema "Alkohol am Steuer" sich ein Ticket zum Landesentscheid zu ergattern.Außerdem dürfen sich Thomas Hartl und Verena Haderer in den Kategorien "Neues Sprachrohr" bzw. Spontanrede über ihren Sieg freuen.Beim 4rer Cup schaffte es ebenfalls ein St.Marienkirchner Team bestehend aus Daniela Haderer, Sandra Schneebauer, Stefan Brüwasser und Michael Hauer auf den 1. Platz. Bei diesem Bewerb muss das Können in Bereichen wie Allgemeinwissen, Ernährung oder Sport und Geschicklichkeit bewiesen werden.Insgesamt nahm die Landjugend St.Marienkirchen an diesem Tag 10 Urkunden mit nach Hause und die Freude war dementsprechend groß.Mit insgesamt 11 Teilnehmern wird die Landjugend am 13. Mai in Ried am Landesentscheid 4rer-Cup und Reden teilnehmen und es bleibt spannend, ob die Landjugendlichen die Siegesserie fortsetzten können!