Alkolenker rammt zwei parkende Autos in Waldkirchen

06.05.2017, 10:03 Uhr

Der Mann war heute Nacht betrunken mit seinem Auto unterwegs. Bei dem Anprall wurde er leicht verletzt.

WALDKIRCHEN. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann aus Waldkirchen am Wesen in offensichtlich alkoholisiertem Zustand am 6. Mai 2017 um 0:05 Uhr mit seinem Pkw auf dem Güterweg Buchen in Richtung Waldkirchen am Wesen und stieß dabei gegen zwei auf der rechten Straßenseite geparkte Pkw.Der Mann wurde bei dem Anprall leicht verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Passau gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.Der durchgeführte Alkotest beim Lenker verlief positiv.