Andorf wird künftig zum Flohmarkt-Mekka

18.09.2018, 15:23 Uhr

Volksfestverein ruft zum Entrümpeln von Dachboden und Keller auf – für neuen Veranstaltungs-Fixpunkt.

ANDORF (ebd). Eigentlich wollte der Andorfer Roland Zehentmayer schon länger einen Flohmarkt in der Gemeinde veranstalten. Was ihm dazu bisher allerdings gefehlt hat, waren Unterstützer. Diese hat der passionierte Flohmarktgeher nun im Verschönerungs- und Volksfestverein gefunden. Gemeinsam wurde rund ein halbes Jahr lang ein Konzept erarbeitet. Und am Samstag, 22. September findet am Volksfestgelände unter dem Titel "Pramtal Flohmarkt für Jedermann" der Auftakt dazu statt. Aber warum ausgerechnet Andorf? "Weil mit dem Volksfestgelände eine bestens geeignete Location mit bestehender Infrastruktur inklusive Halle zur Verfügung steht und es von Schärding bis Grieskirchen keinen Flohmarkt gibt", so Zehentmayer. "Außerdem wollen wir Jedermann die Gelegenheit bieten, den Dachboden oder Keller zu entrümpeln. Jeder hat etwas platzverschwendendes Zuhause, das er nicht mehr braucht, aber für andere einen Wert darstellt. Egal ob es sich um Trödel, Babysachen, Antikes oder Spielzeug handelt. Jeder kann verkaufen, was er will."

Auch Kinder sind dabei

Zur Sache

Von der Flohmarktidee begeistert zeigt sich auch Waltraud Desch, Obmann-Stellvertreterin des Verschönerungsvereins. "Für uns ist das auch eine tolle Sache, weil der Flohmarkt zur Belebung des Volksfestgeländes beiträgt." Zudem stellen Desch und ihr Team für Interessierte Verkaufstische zur Verfügung. Weiters ist das Verschönerungsverein-Team für das leibliche Wohl von Gästen und Ausstellern sorgen. Wie Zehentmayer sagt, sind für die monatlichen Flohmärkte Schwerpunktthemen geplant. "Denkbar wäre etwa alles rund um den Garten, Raritäten oder Firmen-Outlets." Auf jeden Fall soll das Flohmarkttreiben ab März 2019 monatlicher Fixtermin werden. Vom Erfolg sind Desch und Zehentmayer überzeugt. "Die Nachfrage ist da."Der Pramtal Flohmarkt für Jedermann findet am Samstag, 22. September von 7 bis 13 Uhr am Volksfestgelände in Andorf statt. Einlass für die Anbieter ist bereits um 6 Uhr. Die Standgebühr beträgt 12 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tischvermietung ist möglich. Infos unter 0660/2109603 oder per Mail unter waltraud.desch@gmx.at