Auffahrunfall auf A3: Identität des Unfall-Lenkers noch unklar

20.09.2018, 16:59 Uhr

Während der Aufräum- und Bergearbeiten und zur Landung eines Rettungshubschraubers war die A3 zwischenzeitlich gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Passau-Süd ausgeleitet.Seit circa 15.10 Uhr ist die A3 wieder freigegeben. Der Rückstau reichte zeitweise bis zur Rastanlage Donautal-West. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Passau, Neukirchen und Haarschedl eingesetzt. Die Identität des Verletzten wird derzeit ermittelt. Die deutschen Beamten gehen jedoch davon aus, dass er aus Oberösterreich stammt.