Bademode 2018: “Mehr ist mehr”

25.04.2018, 19:35 Uhr

Die Badesaison steht vor der Tür und somit startet auch die Bräunungszeit.

Heuer lautet jedoch die Devise “Mehr ist mehr”.

Schärding (ama). Der klassische “Tigertanga”, der ja bekannterweise den Körper nur ganz knapp bedeckt ist definitiv out, so Klaus Bruneder, Geschäftsinhaber von Schuh Sport Mayer aus Schärding: “Unter dem heurigen Motto ,Mehr ist mehr’ lässt ein schöner Bikini oder Badeanzug mehr Platz für positive Phantasien, denn einmal ehrlich, wer hat schon so einen schönen Körper für einen Tanga, das ist vielleicht eine Person von 1.000.” Im Trend ist großflächige Badebekleidung im Retrostil der 1960/70er Jahre. Am Körper zu sehen sind heuer hochfrontige verspielte Bikinis und Badeanzüge mit besonderem Dekolleté. “ In geschlossener oder durchbrochener Form sind dies Hingucker, wenn man beispielsweise im Strandbad oder Café sitzt”, sagt Klaus Bruneder. Für das Bräunen und Schwimmen ist nach wie vor der Triangl Bikini in. Heuer ganz stark im Trend ist auch der halterlose Bandeau Bikini. Die Farben sind knallig bunt, aber auch in neon, rötlichen oder aquamarinen Tönen zu sehen. Schwarz sei ein Dauerbrenner. Mut zur Mode haben heuer auch die Männer: “ Mann greift zu kürzen Shorts oder körperanliegenden knappen Pants mit kleinen Multi-Prints wie Bananen, Segelbote oder kleinen Ankern. Angesagt ist auch der Camouflage-Look im Militär- oder Dschungelstil”, informiert Klaus Bruneder.

Und eines haben heuer Mann und Frau gemeinsam: Strohhut und die klassischen Badeschlapfen. Diese sind 2018 ein “must have”. Wobei die Badeschlapfen in besonderen Ausführungen und Farben nicht nur am Strand oder im Schwimmbad sondern auch am Abend beim Ausgehen als besonderer Hingucker getragen werden.