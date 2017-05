Baustellenim Bezirk: Wo es ungemütlich wird

10.05.2017, 19:00 Uhr

Land OÖ startet in den kommenden Wochen sein Straßenbauprogramm. Massiv betroffen ist auch der Bezirk.

BEZIRK (ebd, ska). 130 Millionen Euro stehen heuer in Oberösterreich für Maßnahmen an Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten zur Verfügung. "Neben einigen Straßenbauprojekten und Brückenentscheidungen liegt ein besonderes Augenmerk auf der Effizienz und der Dringlichkeit der einzelnen Verkehrsmaßnahmen", sagt der Landesrat für Infrastruktur, Günther Steinkellner. Ein paar Millionen Euro werden in den kommenden Wochen und Monaten im Bezirk Schärding (siehe Kasten rechts) investiert.

Neue Innbrücke wird saniert

Totalsperre in Münzkirchen

Hier alle Baustellen

Schardenberg:

Taufkirchen:

Eine der teuersten Maßnahmen wird die Sanierung der Neuen Innbrücke in Schärding sein. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp vier Millionen Euro, wobei 43 Prozent das Land OÖ und 57 Prozent der Freistaat Bayern übernehmen. Notwendig werden die Arbeiten an der 1973 für den Verkehr freigegebenen Brücke, die Schärding mit Neuhaus verbindet, aufgrund der Statik. Nachrechnungen des staatlichen Bauamts Passau haben ergeben, dass eine bereichsweise Verstärkung des Tragwerks notwendig ist. Die erste Bauphase startet im Juli. Die Generalsanierung im Fahrbahnbereich folgt 2018. Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet sich Schärdings Bürgermeister Franz Angerer aber nicht: "Laut unseren aktuellen Informationen wird es nur eine halbseitige Sperre geben", sagt der Stadtchef.In Münzkirchen wird im Sommer der zweite Abschnitt der Ortsdurchfahrt in Angriff genommen. Ist im Vorjahr die Bundesstraße B136 von der Lagerhauszufahrt bis zur Neuen Mittelschule saniert worden, stehen heuer Arbeiten bis zur Ortsausfahrt Richtung St. Roman auf dem Programm. Heißt? Auf dieser für viele Pendler wichtigen Hauptverkehrsstraße kommt es im August und September zu einigen Sperren. "Allerdings werden diese hauptsächlich einseitig sein", berichtet Bürgermeister Helmut Schopf. Die Ortsdurchfahrt bleibe befahrbar bis auf eine Ausnahme: Während der Asphaltierungsarbeiten ist sie laut Schopf für mindestens zwei Tage und maximal eine Woche komplett gesperrt. "An den Umleitungen tüfteln wir noch", sagt der Ortschef. "Vermutlich wird es großräumige Umfahrungen geben, denn örtliche Umleitungen könnten aufgrund der engen Straßen kompliziert werden." Kleinere Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Münzkirchen starten noch im Mai: Die Straßenbeleuchtung wird laut Bürgermeister Schopf erneuert.Lückenschluss Donauradweg Oberranna zwischen Engelhartszell und Wesenufer. Arbeiten laufen seit März; Fertigstellung Dezember 2017 – Verkehr wird mittels Ampel geregelt.Baulos Altenheim, B137, auf 1,2 Kilometer wird Asphaltdecke erneuert. Zwei Tage Totalsperre, Baubeginn noch nicht bekannt.Baulos Unedt, Generalsanierung der Hamberg Landesstraße, Baubeginn noch im Mai, Fertigstellung im August. Die Straße ist großteils halbseitig befahrbar, teilweise Totalsperre, Umleitung erfolgt.Rainbach- und Furtgrabenbrücke werden generalsaniert. Bei Prambrücke wird Fahrbahnübergangskonstruktion ausgetauscht. Baubeginn Mitte Juli, Fertigstellung Ende Oktober. Bei Rainbachbrücke halbseitige Baudurchführung. Vollsperre bei Pram- und Furtgrabenbrücke. Umleitung erfolgt.