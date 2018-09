Beim Kirchenwirt Ganz Wild auf Ente

24.09.2018, 12:30 Uhr

In Kürze stehen beim Kirchenwirt Andorf die Wildpartien an – und die Renovierung des Bäckerstüberls.

Renovierung Bäckerstüberl

ANDORF. Vor gut eineinhalb Jahren hat Roland Ebner den Kirchenwirt in Andorf übernommen. Entgegen aller Gerüchte kann von bald zusperren keine Rede sein. Im Gegenteil: „Durch das super Wetter bin ich besonders mit der Gastgartensaison sehr zufrieden. Die ersten eineinhalb Jahre sind recht gut verlaufen.“Im Frühjahr 2019 steht die Renovierung des Bäckerstüberls an. Von 90 Plätzen bisher soll es auf 150 Plätze erweitert werden. Bodenständige, österreichische Küche mit großem Wert auf Regionalität und Saisonalität, dafür steht der Andorfer Kirchenwirt mit Wirt und Chefkoch Roland Ebner. „Bei uns gibt es klassische österreichische Küche“, so Ebner mit Stolz. Und das heißt: Ab Oktober wird`s wild, denn dann stehen die Wildpartien auf dem Speiseplan. Motto 2018: „Gans Wild auf Ente“. Nicht nur Gans und Ente auch Hasen-, Reh und Wildschweingerichte sind auf der Speisekarte des Kirchenwirtes bis Dezember zu finden. Das Wild stammt ausschließlich aus heimischen Wäldern von den Andorfer Jägern und umliegenden Gemeinden. Der Oktober läutet zudem das letzte Drittel des Jahres ein. Ab jetzt läuft die Zeit bis Weihnachten und Silvester. Der Kirchenwirt Andorf nimmt gerne Reservierungen für Ihre Weihnachtsfeier oder Silvesterrunde entgegen. Gruppen bis zu 80 Personen können problemlos bewirtet werden. Rechtzeitiges Reservieren wird empfohlen.Kirchenwirt AndorfHauptstraße 18 in AndorfTelefon: 07766/2005Täglich ab 10 Uhr geöffnet, außer Mittwoch erst ab 17 UhrDienstag Ruhetag