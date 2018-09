Bewerbsabschlussfeier der Feuerwehrjugend Andorf

12.09.2018, 19:41 Uhr

Die Bewerbssaison 2018 unserer „Youngstars“ ist Geschichte und unsere Jugendfeuerwehrmitglieder können wieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Unter der Leitung unseres Jugendbetreuers HBM Florian Gföllner und seinen fleißigen Helfern, entstand die Idee, dass die Leistungen unseres Nachwuchses eine entsprechende Wertschätzung verdient haben und die Kinder auch entsprechend belohnt werden sollten. Hierzu wurde durch die FF-Andorf letzten Samstag ein Tag der vollgepackt mit spannenden Dingen war organisiert.

Mit einer Schnitzeljagd quer durch das Andorfer Gemeindegebiet, die den ganzen Nachmittag andauerte, mussten die Jungfeuerwehrmitglieder ihre Ortskenntnisse und ihr Geschick unter Beweis stellen. Aufgeteilt in zwei Gruppen, mussten die einzelnen „Schnitzel“ gefunden werden, wozu unter anderem auch die beiden Zillen der Feuerwehr Andorf benötigt wurden, die von den Jungs und Mädels selbst über die Pram gesteuert werden mussten. Auch das Dosenspritzen mit verbundenen Augen war mehr als eine lustige Angelegenheit, auch für jeden Zuschauer.Am Ende des Tages konnte sich das Siegerteam über Saisonkarten für das Andorfer Freibad, sowie das zweitplatzierte Team über einen Pizzagutschein für die Pizzeria Ammadorf freuen. Am Abend wurde dann eine gemeinsame Grillerei über dem offenen Lagerfeuer veranstaltet, wo auch die Eltern unseres Feuerwehr Nachwuchses eingeladen waren.Das Kommando der Feuerwehr Andorf bedankte sich bei den Kids für ihre tolle und fleißige Arbeit im vergangenen Jahr und betonte die Wichtigkeit eines funktionierenden Jugendteams.Aktuell kann die Feuerwehr Andorf die stolze Anzahl von 18 Mädels und Jungs, aufgeteilt in zwei Bewerbsgruppen verzeichnen.