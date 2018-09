Brand im Internat der Berufsschule Schärding …

23.09.2018, 19:21 Uhr

… lautete die Übungsannahme für die Räumungsübung am Dienstag, 18. Sept. 2018.

Ein Schüler wurde beim Rauchen in einem WC überrascht, warf die Zigarette weg, was schlimme Folgen nach sich zog – ein Glimmbrand entstand. Nach kurzer Zeit waren der gesamte Gang und auch das geöffnete Zimmer verraucht. Durch die Brandmeldeanlage wurden die Erzieher rasch auf den Brand aufmerksam und gaben den Alarm sofort an die Landeswarnzentrale weiter und die Rettungskette war in Gang gesetzt.

Gute Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen zeichnete diese Übung aus

Jetzt waren die Erzieher gefordert, die knapp 200 Schüler per Lautsprecherdurchsagen zu informieren und Ruhe zu bewahren. Nach wenigen Minuten traf die Feuerwehr Schärding ein und der Einsatzleiter führte die erste Lageerkundung durch. Da der Gang im 2. Stock bereits voll verraucht war, war rasches Handeln gefordert. Löschwasserleitungen wurden verlegt und zwei Atemschutztrupps wurden zum Brandherd geschickt.Die Verletzten wurden geborgen und außerhalb des verrauchten Brandabschnittes gebracht und den bereits eingetroffenen Rettungssanitätern bzw. Notarztteam übergeben, die die Verletzten versorgten und für den Abtransport ins Krankenhaus vorbereiteten.Parallel zur Brandbekämpfung wurden alle Schüler des Internates aufgefordert, das Internat zu verlassen und sich am Sammelplatz zu begeben; die wichtige Anwesenheitskontrolle wurde durchgeführt.Die Polizei sorgte vorerst für die Verkehrsregelung und in weiterer Folge nahm sie die Ermittlungen der Brandursache auf. Außerdem war die Polizei behilflich, als der Sammelplatz zum nahegelegenen Feuerwehrhaus verlegt wurde.Nach der Übung trafen sich die Teilnehmer im Feuerwehrhaus der FF Schärding zur Übungsnachbesprechung. Hierbei wurde die gelungene Zusammenarbeit zwischen Internat, Feuerwehr, Rettung und Polizei hervorgehoben.• ca. 180 Schüler des Internates• FF Schärding mit einem Kommandofahrzeug, zwei Tanklöschfahrzeugen und der Drehleiter mit insgesamt 28 Mann• Rotes Kreuz mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzteinsatzfahrzeug mit insgesamt 10 Einsatzkräften und 4 Übungsbeobachter• Polizei mit zwei Einsatzfahrzeugen und 5 Mann• Ca. 40 Personen (Lehrer und Personal) von Schule und Internat, die den Übungsverlauf beobachtet hatten