28.04.2017, 15:41 Uhr

Die Naturschutzbund Bezirksgruppe Schärding will das Wissen über den Biber in der Bevölkerung vertiefen und versachlichen.

RAAB. "Wie kommt die Gesellschaft mit dem Auftreten des Biber zurecht? Wird es nur eine Generationenfrage sein, die den Biber als bedrohlich empfindet und unsere nächste Kindergeneration wird sein Vorkommen in der Landschaft als normal ansehen?", stellt der Naturschutzbund entscheidende Fragen.Eine Ausstellung in der Neuen Mittelschule Raab von 8 bis 12. Mai 2017, täglich von 9 bis 17 Uhr, soll den Biber der Jugend sowie der Bevölkerung allgemein näherbringen – und zwar in seiner Biologie, seinem Wirken in der Landwirtschaft, mit allen Widersprüchen in Text, Bildern und Tabellen.

Am 10. Mai um 20 Uhr hält außerdem Gundi Habenicht vom Bibermanagement des Landes OÖ einen Vortrag mit dem Titel "Der Biber – Flug oder Segen". Der Eintritt zur Ausstellung in der Neuen Mittelschule Raab und zum Vortrag ist frei.