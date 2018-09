Die Feuerwehr Andorf besucht ihre Partnerfeuerwehr in Südtirol

19.09.2018, 16:19 Uhr

Grandiose Menschen, Grandiose Panoramen, Grandiose Kulinarik oder kurz gesagt St.Vigil in Enneberg (Südtirol).Besuch bei einer seit über 30 Jahren befreundeten Feuerwehr in Südtirol.

Andorf, St.Vigil in Enneberg (IT): Seit langem wurden unsere Südtiroler Feuerwehrkameraden, mit denen eine bereits 30 Jahre lange Freundschaft besteht wieder mal von der FF-Andorf besucht. Die Kameradschaftspflege ist leider in den letzten Jahren etwas eingerostet. 15 Kameradinnen und Kameraden machten sich am Donnerstagabend auf den Weg nach St.Vigil in Enneberg um genau diesen Rost zu entfernen und wurden dort spätabends von den Südtiroler Florianis empfangen.

Die drei Tage Aufenthalt verbrachten wir mit sehr viel wandern, so wurde am Freitag auf die Fanes (2060m) und am Samstag auf die Senes (2126m) - beides Aufstiege mit Berghütten im Naturpark Fanes-Sennes-Prags - gewandert. Gestärkt durch das gute Essen, besuchten wir am Samstagabend unsere Kameraden in deren neu umgebauten Feuerwehrhaus und bedankten uns mit einem kleinen Gastgeschenk bei ihnen für ihre Gastfreundlichkeit. Dieser Besuch zog sich dann für den ein oder anderen Kameraden bis in die frühen Morgenstunden.Auch den 70.Geburtstag unseres Freundes Hartmann gab es zu feiern. Auf der Berghütte Sennes überreichte ihm der Kommandant Christoph Schaschinger nach einigen Dankesworten eine Feuerwehruhr mit ganz persönlicher Gravur. Aber alles was wir schenkten, bekamen wir mehrfach in Form von Gastfreundschaft und Kulinarik wieder zurück.Wir bedanken uns nochmal bei den Kameraden der Feuerwehr St.Vigil für die ausgesprochen schönen Tage und freuen uns auf die nächste Zusammenkunft. Die Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr Andorf sind stolz auf eine wieder so hervorragend funktionierende Kameradschaft mit den Südtiroler Kameraden.