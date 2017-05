"Die Jugendlichen haben das Gefühl, am Skaterpark nicht erwünscht zu sein"

04.05.2017, 00:00 Uhr

Eine verfahrene Angelegenheit sei die Debatte um den Schärdinger Skaterpark, sagt Streetworkerin Elisabeth Möseneder im Interview mit der BezirksRundschau.

SCHÄRDING (ska). Einmal täglich besucht Elisabeth Möseneder den Skaterpark auf der Ponyweide. Die 28-Jährige ist seit vier Jahren Streetworkerin in Schärding. Im Interview sagt sie, warum eine Schließung zwar nach einer Lösung klingt, aber keine ist.Ja, das habe ich. Aber nicht, um herauszufinden, wer es war. Sondern um über den Sachverhalt an sich zu sprechen. Ich finde es erschreckend, dass pauschal Jugendliche mit Migrationshintergrund in dieser Sache genannt werden. Zu sagen, dass es in der Stadt laufend Probleme mit diesen Gruppen gebe, hat mit dem Skatepark absolut nichts zu tun (Anm. der Redaktion: Ein Kommentar zum Thema auf Facebook von Vizebürgermeister Gerhard Pacher, ÖVP). Es ist ein Angriff auf eine Gruppe, ohne zu wissen, ob sie es war.

Zur Erinnerung: In der Nacht auf den 24. März 2017 haben Unbekannte am Skaterpark gewütet. Sie haben Slacklines zerschnitten und Müll verstreut. Durch diesen Vorfall ist eine Diskussion um die Sinnhaftigkeit des Skaterparks entbrannt. Insbesondere weil sich Anrainer bereits mehrmals bei der Stadt aufgrund des Mopedlärms beschwert hatten. Hier der Bericht. Es ist doch immer so. Eine Gruppe hält sich wo auf, etwas geht kaputt, alle werden verdächtigt.Ich finde, es ist ziemlich durchgeschmischt. Es sind genauso viele Familien bei den Slacklines. Aber nicht der Migrationshintergrund ist das Problem. Sondern die Lautstärke.Ja. Ich möchte nicht einfach hergehen, die Jugendlichen beschützen und sagen, dass stimmt alles nicht. Die Anrainer-Beschwerden haben durchaus ihre Berechtigung. Vor allem was die Mopeds betrifft. Demgegenüber steht aber das Bedürfnis der Jugendlichen nach einem Ort, an dem sie sich aufhalten dürfen.Den Skatepark wegzutun, klingt natürlich gleich einmal nach einer Lösung. Aber maximal ist es eine Verlagerung. Der Soccer- und Volleyballplatz beim Freibad werden ja bleiben. Dann treffen sich die Jugendlichen halt auf dem Parkplatz davor. Eine Schließung wäre ein Signal, das den Stellenwert der Jugend symbolisiert.Das stimmt so nicht. Es kommen immer wieder junge Leute zum Skaten hin. Aber zur Problematik trägt auch bei, dass die Plätze zum Teil nicht gewartet werden. Am Soccerplatz etwa fehlt seit 2015 ein Tor. Die Jugendlichen verwenden ein Absperrgitter stattdessen. Es ist ein allgemeines Phänomen, dass, wenn Plätze nicht gewartet werden, auch nicht achtsam damit umgegangen wird. Das ist ein Signal an die Jugend.Im Gespräch zeigt sich, die Jugendlichen glauben, man will sie dort nicht haben.Ja, vor allem durch die Kommentare auf Facebook. Sie haben das Gefühl, dass man sie vertreiben will. Es gibt in Schärding nicht viele öffentliche Treffpunkte, an denen sich die Jugendlichen aufhalten könnten.Ich kenne die Wege der Jugendlichen. Sie fahren vom Skatepark zur Jet-Tankstelle, um sich Getränke zu kaufen. Wird der Standort verlegt, wird's auch dort Motorenlärm geben – vielleicht auf längeren Wegen, vielleicht sogar durch die Stadt. Die Meinung, den Skatepark brauche man nicht, weil es genügend Vereine in Schärding gibt, kann ich nicht nachvollziehen. (Anm. d. Red.: Statement von FP-Vizebürgermeister Erhard Weinzinger zum Thema)Weil man auch mal Zeit braucht, einfach mal nichts zu tun. Jetzt ist Trend, das die Freizeit in Vereinen verbracht wird – in einem strukturierten Rahmen. Gerade als Erwachsener merkt man, dass wenig Zeit ist. Als Jugendlicher kann man es sich noch leisten, einfach mal nichts zu tun.Das Gespräch, das Jugenstadtrat Günter Streicher, in die Wege leiten möchte, ist eine gute Idee. Es sollte Verständnis auf beiden Seiten geschaffen werden. Mopeds sind in diesem Jugendalter normal. Sie haben für die Jugend eine Bedeutung, denn durch sie sind sie mobil. Auf der anderen Seite müssen die Jugendlichen verstehen, dass sie nicht mit dem Gas herumspielen und dort unten rasen können wie sie wollen, was den Lärm verursacht.Ja. Ich sage ihnen, wie sie sich verhalten sollen, damit der Platz erhalten bleibt.Manchmal.Es wird sicher drei bis vier geben, die dabei sein möchten, die quasi für die Gruppe sprechen, auch irgendwie vorgeschickt werden. Es ist wichtig, dass auch sie ihren Standpunkt darlegen dürfen. Dass sie sehen, diese Sache klären jetzt nicht nur die Erwachsenen.Die Jugendlichen nehmen Sachen von mir an. Sie merken, dass sie ernst genommen werden. Als meine Aufgabe sehe ist es nicht nur, die Jugendlichen zu beschützen, sondern für ein Miteinander zu sorgen.