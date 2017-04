Drei Feuerwehr Gruppen bestanden THL-Abnahme in Esternberg

29.04.2017, 21:13 Uhr

Am Samstag zeigten 23 Feuerwehrleute aus der Gemeinde Esternberg, dass sie für technische Einsätze bestens gerüstet sind.

ESTERNBERG (valk). Nach dreimonatiger Vorbereitungszeit legten am Samstag, 29.04., 23 Feuerwehrleute von den Wehren Esternberg und Pyrawang die Prüfung über Technische Hilfeleistung ab. Die Anwärter mussten um für das sogenannte „THL“ antreten zu können einen simulierten Verkehrsunfall innerhalb von 160 Sekunden abarbeiten. Die Aufgabenbereiche gliederten sich in die Absicherung der Einsatzstelle durch Warneinrichtungen, den Aufbau von Brandschutz, der Fixierung des „Unfallfahrzeuges“ für anschließende Menschenrettung und Beschaffung von notwendigem Einsatzmaterial. Bevor es jedoch an das praktische Arbeiten ging war das Wissen der Feuerwehrler gefragt. Bei der Gerätekunde mussten die Anwärter die genaue Position von zwei Einsatzmitteln angeben, wobei diese per Los aus einer Anzahl von etwa 200 Gerätschaften gezogen wurde. Die Position der Gegenstände war „blind“, bei geschlossenen Geräteräumen vorzuzeigen, wobei die Abweichung nicht größer als eine Handbreit sein durfte.Zwei der drei Gruppen bekamen das silberne und eine Gruppe das bronzene Abzeichen. Überreicht bekamen die Freiwilligen ihre Auszeichnungen vom Bezirksfeuerwehrkommandanten OBR Alfred Deschberger und dem Bürgermeister der Gemeinde Esternberg, Rudolf Haas.