Ein "blaues Auge" für Schärdings Obstbauern

03.05.2017, 18:30 Uhr

Das frostige Wetter der vergangenen beiden Wochen macht Schärdinger Obstbauern schwer zu schaffen.

BEZIRK (ebd). Bereits das zweite Jahr in Folge erwischte das späte Winterwetter den Schardenberger Obstbauer Alois Scharnböck mit voller Wucht. "Das ist bitter, weil es schon das zweite Jahr in Folge ist", beklagt Alois Scharnböck. "Schuld daran war der Strahlungsfrost, der laut Scharnböck an zwei Tagen herrschte. "Stark betroffen sind die Marillen. Ein Großteil davon ist kaputt", so der Landwirt zur BezirksRundschau. Auch die Erdbeeren hat es schwer erwischt. Heidelbeeren und Himbeeren seien bereits durch die tiefen Wintertemperaturen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie Scharnböck betont, wird es bei ihm dennoch Marillen und Erdbeeren zu kaufen geben. "Weil mir andere Marillenbauern aus dem Innviertel aushelfen werden. Bei denen waren die Schäden weit nicht so groß wie bei mir. Und was die Erdbeeren betrifft, habe ich einen Teil der Fläche mit Fleece geschützt, wodurch ich einiges retten konnte." Außerdem haben pflanzenstärkende Maßnahmen wie Heilerde – die der findige Landwirt seit Jahren einsetzt, um die Robustheit der Pflanzen zu stärken – geholfen.

Andere Bauern helfen

Weitere Frostschäden möglich

"Denke ans Hinschmeißen"

Und wie ist die aktuelle Lage bei Fruchtsäfte- und Mostproduzent Penzinger in Esternberg? "Wie es aussieht, scheinen wir nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein – zumindest bei den Apfelbäumen", so Hans Penzinger zur BezirksRundschau. "Unser Glück war, dass aufgrund unserer geografischen Lage die Blüte noch nicht eingesetzt hat. Wie es bei den Birnen aussieht, können wir noch nicht sagen." Bereits im Vorjahr konnte Penzinger aufgrund von Frostschäden nur ein Drittel der üblichen Menge produzieren. Ähnlich wird es heuer aussehen. "Aber das stellt sich erst noch heraus. Was wir jetzt bräuchten, wären ein paar schöne Tage mit Temperaturen über 12 Grad."Von weiteren Frostschäden im Bezirk geht Bezirksbauernkammer-Obmann Peter Gumpinger aus. "Das Problem ist aber, dass wir offiziell keine Infos der Bauern bekommen. Wenn es große Schäden gibt, erfahren wir das meistens nur durch Gespräche mit anderen Landwirten." Wie Gumpinger betont, gibt es im Bezirk allerdings nicht sehr viele Obstbauern, die das hauptberuflich machen.Scharnböck hingegen denkt mittlerweile ans Aufhören. "Um ehrlich zu sein, bin ich soweit, dass ich am liebsten hinschmeißen würde." Was aber nicht nur am Wetterrisiko liegt, sondern auch daran "dass man so finanziell nicht auf die Füße kommen kann". Außerdem mache ihm das negative Meinungsbild der Öffentlichkeit, das den heimischen Landwirten gegenüber vorherrscht, zu schaffen. "Das nagt schon sehr an einem und nimmt einem die Freude am Beruf."