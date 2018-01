Elternbeitrag sorgt im Bezirk für heftigen Trubel

31.01.2018, 18:30 Uhr

Freinberg lehnte als erste Gemeinde im Bezirk den Elternbeitrag ab – und "verliert" dadurch 150.000 Euro.

ANDORF, FREINBERG (ebd). Lediglich die ÖVP stimmte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung dafür, SPÖ, FPÖ und Freie Wähler dagegen. Was zur Folge hat, dass Freinberg auf 150.000 Euro an Landesförderung verzichtet. Denn: Wie Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer zur BezirksRundschau sagt, verlieren jene Gemeinden, die die Verordnung nicht umsetzen, pro Kindergartengruppe rund 50.000 Euro an Fördergeld. Deshalb findet Hingsamer das Freinberger Abstimmungsergebnis grob fahrlässig. Das weiß auch Freinbergs Bürgermeister Anton Pretzl (ÖVP): "Wir haben nicht nur die beiden Kindergartengruppen, sondern auch die Krabbelgruppe. Da nehmen wir zwar durch die Elternbeiträge etwas ein, aber nicht in enstprechender Höhe. Zusammengenommen geht es um 152.000 Euro Fördergelder, die wir verlieren", so das Gemeindeoberhaupt.

"Neuer Anlauf soll her"

"Die Entscheidung war nicht gegen die Sache, sondern aufgrund

der Vorgangsweise."

Andorf startet Initiative



"Daher werden wir eine Initiative an das Land starten, zumindest das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei zu halten."

Doch warum das Nein der FPÖ, obschon auf Landesebene die Freiheitlichen für die Verordnung gestimmt haben? Dazu FPÖ-Gemeindevorstand Gerhard Wenny: "Die Entscheidung war nicht gegen die Sache, sondern aufgrund der Vorgangsweise." Da die Abstimmung im Land am 15. Jänner war und die Gemeinderatssitzung in Freinberg am 18. Jänner, brachte Bürgermeister Pretzl zur Beschlussfassung einen Dringlichkeitsantrag ein. "Wir wurden aber erst nachmittags vor der Gemeinderatssitzung per Mail darüber informiert. Viele haben das Mail gar nicht mehr gesehen. Das alles ging einfach zu schnell. Auch die Eltern waren nicht informiert", so Wenny.Auf die Frage, ob die FPÖ bei einer erneuten Abstimmung für die Umsetzung der Verordnung stimmen würde, meinte Wenny: "Ja, das würden wir." Und das können sie auch, denn wie Pretzl zur BezirksRundschau sagt, "werde ich bei der nächsten Sitzung am 15. Februar einen erneuten Antrag einbringen. Denn auch eine Gemeinde wie Freinberg kann sich die 150.000 Euro nicht leisten." Hingsamer geht davon aus, dass die restlichen Gemeinden des Bezirks ebenfalls die Verordnung beschließen werden. Zumal davon gerade mal die Hälfte der 30 Gemeinden betroffen sind, da bei Caritaskindergärten oder anderen privaten Trägern kein Gemeinderatsbeschluss notwendig ist. "Außerdem hat nur ein kleiner Teil der Gemeinden vormittags Betrieb (bis 13 Uhr) und braucht deshalb die Verordnung nicht", weiß Hingsamer.Obwohl bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Andorf die Umsetzung der Verordnung beschlossen wurde, startet die SPÖ in Richtung Landespolitik eine Initiative, wie SPÖ-Fraktionssprecher Hubert Witzeneder ankündigt: "Wenn sich auch nur Einzelne die Kinderbetreuung am Nachmittag nicht mehr leisten können, sind ganze Gruppen gefährdet. Kindergärten sind Bildungseinrichtungen und Bildung muss frei bleiben. Daher werden wir eine Initiative an das Land starten, zumindest das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei zu halten."Zudem haben die Andorfer Gemeinderäte als Entlastungsmaßnahme für jene Eltern, die ihre Kinder nicht bis 13 Uhr abholen können, beschlossen, dass für die Zeit von 13 bis 13.45 Uhr nicht der volle Betrag für den gesamten Nachmittag eingehoben wird – sondern eine Pauschale von monatlich 10,50 Euro.