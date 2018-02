Frühjahrskonzert Musikverein Taufkirchen an der Pram

Das Konzert des Musikvereines findet, wie auch schon die Jahre zuvor, wieder im Bilger-Breustedt Schulzentrum in Taufkirchen statt. Auch unserem Termin, Ende April, bleiben wir treu. Wir dürfen Sie also am 28. April um 20.00 Uhr zum Frühjahrskonzert begrüßen.



Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Peter Joos wird auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm dargeboten. Unsere Jugendkapelle, die "Taufkirchner Greenhorns Greenhorns" werden mit neuen Dirigentinnen vertreten sein.



Natürlich können wieder Eintrittskarten im Vorverkauf bei allen Musikern, sowie der Raiffeisenbank Taufkirchen erstanden werden.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!





