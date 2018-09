Gestohlene Baumaschinen bei Grenzkontrolle entdeckt

21.09.2018, 15:40 Uhr

Die Firma bestätigte, dass in der Nacht zuvor in der Zweigstelle in Hanau eingebrochen und mehrere Maschinen entwendet wurden. Unter anderem die Baumaschinen, die die Beamten sichergestellt hatten. Da sich in dem Fahrzeug noch weitere Maschinen mit anderen Logos befanden, besteht der Verdacht, dass es sich ebenfalls um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen dazu laufen. Der 27-Jährige wurde an die Justizanstalt Ried im Innkreis überstellt.