Großbrand bei Josko? 99 Einsatzkräfte üben den Ernstfall

26.04.2017, 09:23 Uhr

Eine Abteilung komplett in Flammen, acht vermisste Mitarbeiter: FF Engertsberg organisiert großangelegte Übung in Kopfing mit rund acht Feuerwehren.

KOPFING. Ein Brandmelder der Firma Josko in Kopfing schlägt am Nachmittag des 23. Aprils 2017 Alarm. Die beiden anrückenden Feuerwehren des Pflichtbereichs, FF Engertsberg und FF Kopfing, nehmen vor der Zufahrt zur Brandmeldezentrale Stellung ein. Während der ersten Lageerkundung durch den Einsatzleiter wird schnell klar: Es handelt sich nicht um einen Fehlalarm, wie sie in solch großen Betrieben des öfteren vorkommen, sondern um einen fortgeschrittenen Brand im Bereich der Oberflächenbeschichtung. Die beiden Brandschutzbeauftragten melden zudem, dass acht Mitarbeiter in der bereits stark verrauchten Halle vermisst werden.

Einsatzleiter Thomas Schmidbauer handelt sofort: Einsatzkräfte werden unter schwerem Atemschutz ins Gebäude geschickt, um die Mitarbeiter zu retten. Die beiden zur Verfügung stehenden, wasserführenden Fahrzeuge sollen sich dazz am anderen Ende des Firmengeländes im Bereich der betroffenen Halle, positionieren. Zusätzlich ergeht der Befehl an die Gruppenkommandanten zum Aufbau einer ersten Wasserversorgung vom nahe gelegenen Hydranten, sowie zur Errichtung eines Atemschutzsammelplatzes und einer Einsatzleitung. Letztere bekommt zudem den Auftrag, unverzüglich alle Feuerwehren der Alarmstufe II nach zu alarmieren.Nach und nach treffen diese ein: Mit der FF Engelhartszell, der FF Enzenkirchen, der FF Matzing, der FF Mitterndorf, der FF Natternbach und der FF Tal stehen rund 99 Mann im Einsatz. Die Wehren stellen weitere Atemschutzträger für die Menschenrettung bereit und bauen und zwei Zubringerleitungen vom etwa 600 Meter entfernten Löschteich auf.Mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung einer gesicherten Wasserversorgung, kann, neben dem Schützen der angrenzenden Halle, auch mit einer umfassenden Brandbekämpfung begonnen werden. Einsatztaktisch von großem Vorteil, erweist sich die Platzierung der Teleskopbühne auf einer Anhöhe neben der Halle, von wo aus eine gezielte Brandbekämpfung von oben möglich ist. Zur Menschenrettung und der anschließenden Brandbekämpfung im Innenangriff, stehen schlussendlich acht Atemschutztrupps im Einsatz.Schließlich kann der Einsatzleiter Brand-Aus geben. Ihm zufolge waren die größten Herausforderungen die Menschenrettung und die Koordination aller eingesetzten Feuerwehren.Für die Übung verantwortlich zeichnete Michael Zahlberger, Kommandant-Stellvertreter der FF Engertsberg. Im Zuge der Vorbereitung investierte er zusätzlich sehr viel Zeit in die Erarbeitung neuer Einsatzunterlagen. Ansprechpartner bei der Firma Josko waren für ihn die Brandschutzbeauftragten Josef Danninger und Thomas Klaffenböck.Josko-Seniorchef Johann Scheuringer selbst dankte im Anschluss an die Übung allen Einsatzkräften und lud zu Essen und Getränke in die Betriebskantine ein.