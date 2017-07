19.07.2017, 18:30 Uhr

Ihe Hochtzeitsreise verbringen Sarah und Steven Huysseune sechs Monate lang am Jakobsweg.

ESTERNBERG (ebd). Die beiden haben sich am Jakobsweg kennengelernt und wandern nun mit ihrer 14 Monate alten Tochter samt Familienhund "Lady" von Esternberg nach Santiago de Compostela. Warum sie sich das antun, verraten sie im Interview.Wir sind beide Weitwanderer und lieben es, die Welt zu Fuß und mit dem Rucksack zu entdecken. Als Amalia ein paar Monate alt war und wir unsere ersten Urlaube als Familie machten, merkten wir, dass richtiges Reisen für uns ganz einfach heißt, über mehrere Monate, langsam und zu Fuß unterwegs zu sein. So entstand die Idee zu unserer ersten großen Wandertour als Familie. Ein paar Monate vor dem Losgehen wollten wir noch heiraten, so wurde daraus auch noch unsere Hochzeitsreise. Wir beide haben uns auch auf einem Jakobsweg in Spanien kennen gelernt und nun als Familie mit Kind und Hund wieder auf einem Jakobsweg zu gehen, macht diese Reise noch besonders schön.

Die konkrete Idee zu dieser Reise enstand vor rund einem Jahr und wir haben dann auch gleich mit den Planungen begonnen. Amalia schläft im eigenen inderschlafsack auf einer Isomatte, Sie hat so wie wir drei Schichten an Kleidung aber in doppelter Ausführung dabei, plus Regenschutz, Gummistiefel, Schnürschuhe und Sandalen. Dann sind da natürlich noch die Windeln und ihre Rucksacktrage. Das einzige “Spielzeug”, eine Puppe, haben wir schnell zurückgeschickt, da sie daran einfach kein Interesse hatte, weil es draußen genug andere Dinge zu entdecken und tun gibt. Lady, unser Hund, trägt selbst in ihrem Rucksack den Großteil des Futters, ihre Trinkschüssel und Hundekotbeutel. Für den Fall, dass sie durch das viele Asphaltlaufen Probleme mit den Pfoten bekommt, haben wir auch Hundeschuhe mit Socken dabei, die sie bisher aber noch nie gebraucht hat. Natürlich müssen wir für sie auch eine Extraportion Wasser mittragen. Leckerlis bekommt sie unterwegs genug von den Menschen, die wir treffen.Natürlich ist es manchmal mit Kind und Hund anstrengender. Da ein Rücken durch die Kindertrage besetzt ist, müssen wir einen kompletten Rucksackinhalt anders transportieren. Dann auch das extra Gewicht von Amalia und ihr Gepäck. Wenn wir nach einer anstrengenden Etappe an einem heißen Tag eine Erholungspausebrauchen, beginnt für Amalia nach dem Sitzen in der Trage die aktive Zeit. Sie will alles entdecken und sitzt natürlich keine Minute still – und wir auch nicht. Hunde sind in Campingplätzen und Unterküften manchmal nicht willkommen, was die Suche nach Schlafmöglichkeiten schwieriger machen kann. Doch all dies ist sofort vergessen, wenn wir mit Amalia auf eine ihrer Erkundungstouren gehen und sehen, wie schnell sie sich entwickelt durch den ganzen Tag draußen zu sein und wie viel Freude sie an einem Bächlein, einer Wiese oder dem Wald hat. Vor allem finden wir es schön, dass sie mit ihren Eltern den ganzen Tag über zusammen ist und auch, dass wir als Eltern die ganze Zeit gemeinsam mit unserem Kind sind.Die ersten Wochen verliefen gut. Anfangs war es natürlich körperlich sehr stark, aber daran haben wir uns mittlerweile gut gewöhnt. Wir haben uns schnell an die freie Art zu leben gewöhnt und genießen es, jeden Tag woanders zu sein, lieben Menschen zu begegnen und von schöner Landschaft umgeben zu sein. Amalia und Lady haben sich schnell an die neue Art zu leben gewöhnt. Amalia findet es so toll den ganzen Tag draußen zu sein, dass es an Regentagen schwer ist, sie im Zelt zu halten. Für Lady gibt es natürlich nichts Besseres als den ganzen Tag mit ihrem “Rudel” draußen unterwegs zu sein. Sie ist ein starker Hund, der die Kilometer leicht und gerne mitmacht, so lange sie nur genug Zeit zum Rasten und Schlafen während unserer Pausentage bekommt. Ist man mit Kind und Hund unterwegs, heißt das natürlich, dass man pro Tag viel weniger Kilometer wandert, mehrere längere Pausen dazwischen macht und einmal pro Woche ein bis zwei Ruhetage einlegt, wodurch unsere Reise auch sechs Monate anstelle von vier Monaten dauert.Für die, die uns kennen, kam diese Reise nicht als große Überraschung daher. Jeder war von Anfang an begeistert. Natürlich hatten manche zu gewissen Punkten ihre Fragen, doch sie reagierten alle sehr positive und finden es einfach toll, die ganze Zeit über als Familie zusammen in der Natur zu sein.Sollte es für einen von uns vier aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gehen, oder wir merken, dass es für Amalia nicht mehr passt, wäre das ein Grund, die Reise abzubrechen. Sonst sehen wir keine Hindernisse, die wir nicht überwinden könnten.Wie auch zuhause haben wir einen festen Rhythmus. Amalia schläft über den Tagverteilt ein bis zwei Stunden gemütlich im Rucksack. Abends geht sie wie auch zuhause gegen 19 Uhr schlafen. Das heißt für uns, dass wir natürlich früh genug gegen 16 Uhr einen Schlafplatz suchen müssen, Sie isst was wir essen, gekochtes Müsli mit Obst zum Frühstück, zu den Pausen Jause mit noch extra Obst und abends noch eine richtige warme Mahlzeit. Im Rucksack schläft sie oder beobachtet und kommentiert lautstark die Umgebung. Wenn wir Pausen machen, die natürlich viel länger sind, geben wir ihr die Möglichkeit, herumzurennen und sich auszuleben. Während wir unser Lager aufschlagen und kochen, ist sie höchst beschäftigt mit unserer Ausrüstung und entdeckt mit uns die immer neue Umgebung. Im Prinzip verläuft ihr Tag wie zuhause, mit dem Unterschied, dass ihr Haus nun unser Zelt ist und wir den ganzen Tag draußen sind.Ja, das stimmt. Wir fanden es eine schöne Idee, mit Eseln wandern zu gehen. Dies sollte auch unser Gepäcksproblem lösen. Wir haben uns viel mit dem Themaauseinandergesetzt und Leute getroffen, die auch viel mit Eseln wandern. Letztendlich haben wir zwei Esel gekauft. Nach sechs Monaten, in denen wir versuchten eine Beziehung aufzubauen und sie auf die Reise mit Brüken, Autos, anderen Menschen und Tieren, etc. vorzubereiten, merkten wir, dass die Zeit zwischen Kauf, Training und Reise für uns Unerfahrene viel zu kurz ist, um ungefährlich auf so eine Reise zu gehen. Wir fanden es schade, uns wieder von den Eseln zu trennen, doch zum Glück konnten wir sie in erfahrene Hände und an einen schönen Platz geben. Jetzt unterwegs sind wir froh, ohne die Esel zu wandern, da es sicherlich viel schwieriger und teils gefährlicher gewesen wäre.Wir lesen selbst gerne Reiseberichte von anderen und lassen uns zu zukünftigenTouren inspirieren. Dies versuchen wir auch zu tun, damit sich andere besser vorstellen können, wie so eine Wandertour als Familie abläuft. Wir finden es eine schöne Idee nach der Reise die ganze Geschichte in ein Gesamtpaket zu packen, so dass wir und hoffentlich viele andere Menschen unsere Reise in ihrer Gesamtheit nochmal erleben können. Dies zusammen mit Video- und Fotovorträgen über unser Abenteuer soll uns finanziell gesehen hoffentlich noch viele weitere Abenteuer als Familie en route ermöglichen.Nach fast acht Wochen unterwegs sehen wir, dass das Wetter eine großeHerausforderung sein kann. Die letzten Wochen war es meist hochsommerlich.Temperaturen über 30 °C machen das Wandern schwer bis unmöglich. Natürlichzwingen uns auch tagelanger Dauerregen zum Pause machen. Streckenabschnitte, wo man tagelang in der Nähe der Autobahn, der Zugstrecke oder einer Bundesstraße wandert, laugen sehr aus und machen echt keinen Spaß. Außerdem verläuft im Prinzip jeder Tag gleich: Aufstehen und 15 bis 20 Kilometer wandern unter manchmal schwierigen Umständen und mit schwerem Gepäck. Sarah trägt 18 Kilo, Steven zieht 40 Kilo mit dem Wagen und 8 Kilo im Rucksack. Und dies jeden Tag, sechs Monate lang und 3000 Kilometer weit. Dafür die Motivation ufrechterhalten, kann manchmal vielleicht auch schwerer fallen. Aber das sind einfach immer nur einzelne Momente, die man durchhalten muss, dennim nächsten Augenblick ist alles wieder leicht.Wir sehen Santiago de Compostela mehr als den Endpunkt dieser Reise, nicht als das Ziel. Wir werden eher traurig sein, dass diese Reise dort endet. Natürlich werden wir uns auch darauf freuen, wieder ausgiebig und einfallsreicher zu kochen, in einem weichen Bett zu schlafen und viel auszuruhen – wenn Amalia es zulässt. Danach werden wir unser ganzes Abenteuer auf Papier und Videowand bringen und uns inzwischen schon auf unser nächstes Abenteuer als Familie en Route freuen.