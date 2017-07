Malwettbewerb – wir suchen kreative Kids

26.07.2017, 19:00 Uhr

Der Privatkindergarten "Mandala" und die BezirksRundschau starten einen einmaligen Malwettbewerb.

ST. FLORIAN (ebd). "Wir haben den Malwettbewerb ins Leben gerufen, um sichtbar zu machen, welches kreative Potenzial in jedem Kind steckt. Malen ist eine symbolische Sprache, bei der Kinder bildlich erzählen und das macht jedes Kinderbild wertvoll", so die Leiterin der Kindergruppe Mandala in St. Florian/I., Daniela Strehler. Mitmachen können Kinder von drei bis zehn Jahren (siehe Kasten). Das Motto lautet "Farbentanz". "Egal ob mit Pinsel, Hand oder Fuß – alle Bilder sind zu diesem Thema willkommen", so Strehler. Bewertet werden die Kunstwerke schließlich von einer Jury, bestehend aus Vertretern der Kindergruppe Mandala, der BezirksRundschau sowie der Volksschule St. Florian. Ebenfalls mit in der Jury sitzt der renommierte Lichtkünstler Christoph Luckeneder aus Rainbach, der sich von dem Malwettbewerb angetan zeigt: "Ich bin ein heftiger Verfechter davon, dass man Kinder und Jugendliche nicht permanent vollstopft mit Bildung, man sollte aus ihnen viel mehr herausholen. Dazu sind Kreativkurse da. Dadurch erfahren sie erst, dass sie Fähigkeiten haben. Mir jedenfalls ist es immer eine Freude, wenn ich einen Beitrag zur Entdeckung von Rohdiamanten liefern kann."

Für jede Zeichnung 5 Euro

Zur Sache

Und so funktioniert's: Die gemalten Bilder auf der Rückseite mit Name, Telefonnummer, Adresse und Alter versehen und in einem der beiden Druckermax Spielwaren-Standorte in St. Florian (St. Florian 55) oder in Andorf (Wilhelm-Redl-Straße 2b) abgeben. Für jedes Bild gibt es von Druckermax vorweg einen 5 Euro Gutschein. Einsendeschluss ist der 1. September. Auf die Sieger wartet in der Kategorie "Volksschule" etwa ein Erlebnistag mit Freunden am Baumkronenweg. Für den Gewinner der Kategorie "Kindergarten" wartet eine Kindergeburtstagsfeier für bis zu zehn Kinder am Erlebnisbauernhof Schwarz in Münzkirchen.Kindergeburtstagsfeier für bis zu zehn Kinder amin MünzkirchenEintritt für vier Personen insim Wert von 168 Euro – gesponsert von Druckermax.EinderEinmit Freunden amEintritt für vier Personen insim Wert von 168 Euro – gesponsert von Druckermax.EinderWeitere Infos unter 07712/29610 oder kindergruppe-mandala@gmx.at