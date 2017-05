Mann greift Busfahrerin an und schnappt sich Geld aus der Kasse

06.05.2017, 10:45 Uhr

Die Buslenkerin weigerte sich, den Mann mitzunehmen, weil er eine gefälschte Fahrkarte vorwies. Das gefiel dem Unbekannten gar nicht ...

VÖCKLABRUCK. Wie die Polizei mitteilt, stieg der noch unbekannte Täter am 5. Mai 2017 um 16:18 Uhr in Vöcklabruck in der Ferdinand-Öttl-Straße in einen parkenden Bus ein.Die Buslenkerin wollte den Mann nicht mitnehmen, da dieser lediglich eine offensichtlich gefälschte Fahrkarte vorwies. Nach einer Diskussion griff die Buslenkerin zum Handy und dabei drückte der Täter die Frau gewaltvoll mit einer Hand an die Seitenscheibe und raubte aus der Kassa im Eingangsbereich Bargeld. Die Frau wurde dabei nicht verletzt. Der Täter lief davon. Eine unmittelbar danach eingeleitete Fahndung durch die Vöcklabrucker Streifen verlief negativ.Täterbeschreibung:Dunkle Hautfarbe, kurze schwarze, lockige Haare, schwarze Hose, grau/schwarz karierte Jacke, ca. 25 Jahre alt und ca. 175cm groß, schlank