Muttertagsaktion: Kaffee und Kuchen bis 30. Juni

09.05.2017, 14:51 Uhr

Am Freitag, 12., und Samstag, 13. Mai bekommt jede Frau in allen Andorf-Aktiv-Betrieben ab einem Einkaufswert von 25 Euro einen Gutschein für Kaffee und Kuchen im Café Buchegger, Café Cino, Landhotel und Gasthof Bauböck und in der Café-Bar Ammadorf. Der Gutschein kann bis 30. Juni 2017 eingelöst werden.

"Die Aktion soll eine Anerkennung für die Mütter sein", sagt Andorfs Tourismuschefin Regina Angleitner und hofft natürlich auf dementsprechende Kaufkraft an den beiden Tagen in den Andorf-Aktiv-Betrieben. In welchen Unternehmen die Aktion gilt, finden Sie auf der folgenden Doppelseite. "Vielleicht können wir einige Neukunden mit dieser Aktion zu uns locken", sagt sie mit einem Augenzwinkern. "Außerdem soll dieser Gutschein eine Wertschätzung für alle unsere Stammkunden sein."