Neuer Spar in Esternberg kommt 2018

28.04.2017, 16:19 Uhr

Der neue Spar-Markt bekommt eine 600 Quadratmeter große Verkaufsfläche und wird damit mehr als doppelt so groß wie das bisherige Geschäft.

ESTERNBERG. Zwei Jahre lang hat Spar-Filialleiter Peter Redlingshofer nach einem geeigneten Grundstück gesucht. Jetzt ist ist er fündig geworden: Am östlichen Ortsende der Gemeinde Esternberg, nahe des Lagerhauses, wird ein neuer Spar-Markt für die Esternberger und die umliegenden Gemeinden wie etwa Vichtenstein entstehen."250 Quadratmeter Verkaufsfläche sind zu einfach wenig, um mit den Großen mitzuhalten", erklärt Redlingshofer den Grund für den Neubau. Zudem waren ihm zufolge für die Kunden nie genug Parkplätze vorhanden. Das wird sich mit dem neuen Geschäft ändern: Eine Verkaufsfläche mit einer Größe von rund 600 Quadratmetern ist geplant. Redlingshofer plant, für das neue Geschäft weitere Mitarbeiter einzustellen. Die Vorteile überwiegen die Nachteile, ist sich der Filialleiter sicher und nennt etwa die Schüler, die bisher in ihren Mittagspausen zu Fuß nicht weit zum Spar-Markt hatten. "Wir wären gerne näher am Ortszentrum geblieben. Haben aber hier kein von der Größe passendes Grundstück gefunden", sagt er.Baustart ist für Februar/März 2018 geplant. Im darauffolgenden Sommer könnte der neue Spar bereits eröffnet werden. Die Finanzierung übernimmt Großteils die Firma Spar. Kosten: 2,6 Millionen Euro.