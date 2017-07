Regionalitätspreis 2017: Wer zeigt diesem Engagement schon den Vogel?

26.07.2017, 15:21 Uhr

Was haben der Klarlbau z'Blindendorf und das Hilfswerk in Schärding gemeinsam? Sie sind beide für den Regionalitätspreis der BezirksRundschau nominiert.

SCHÄRDING, ENGELHARTSZELL (ska). "Am Anfang, da haben sie uns den Vogel gezeigt", erzählt Walter Stockenhuber mit einem Schmunzeln. "Jetzt schätzen die Kunden unsere Erfahrung". Seit 2010 betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Monika den "Klarlbaun z'Blindendorf" in Engelhartszell – eine Gärtnerei, die sich dem Anbau von Biogemüse und der Vermehrung von samenfestem Saatgut verschrieben hat. Heißt? Jeder, der beim Klarlbaun eine Pflanze kauft, kann die Samen daraus abermals anpflanzen. "Mehrweg-Saatgut", nennt Stockenhuber das mit einem Augenzwinkern. Zudem möchte der Klarlbau alte, vielleicht vergessene, aber erhaltungswürdige Obst- und Getreidesorten wieder salonfähig machen.

"Wir bauen Getreidesorten an, die bis zu 8000 Jahre alt sind, sogenannte Ur-Sorten", beschreibt Stockenhuber und nennt etwa das Einkorn und den Nackthafer, der sofort nach dem Dreschen zu Haferflocken verarbeitet werden kann. Auf den Anbauflächen des Klarlbau wachsen aber auch 300 Obstbäume in 60 verschiedenen Sorten. "Die meisten davon haben nicht einmal Namen", sagt Stockenhuber. Aber unter den Äpfeln gibt's etwa den Kronzprinz Rudolf, den "Lederer" und den Jakob Lebel zu finden. "Allesamt alte Sorten, die früher in den Hausgärten standen", weiß Stockenhuber. Und warum heute nicht mehr? "Weil diese Äpfel nicht makellos sind und deshalb weniger Ertrag bringen, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Hybridsorten für die Supermärkte durchgesetzt", weiß der Bio-Gärtner. "Aber sie haben viel mehr Aroma", ist er überzeugt. Der Klarlbau vermehrt etwa Saatgut für die Firma Samen Maier in Taiskirchen. Und diese wiederum liefert an die Produzenten der großen Supermarkt-Ketten. "So werden unsere Kulturen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht", freut sich Stockenhuber.Mit im Rennen um den Regionalitätspreis 2017 ist auch das Hilfswerk in Schärding. Der Grundgedanke dieser Einrichtung ist, wie der Name schon sagt, den Menschen in der Region zu helfen. Und diese Hilfe ist vielfältig. Sie reicht etwa allein bei Kindern von der Mobilen Frühförderung über Lernbegleitung von Schülern bis zur Arbeitsbegleitung Jugendlicher. "Diese Angebote sind allesamt kostenlos", teilt Hilfswerk-Leiterin in Schärding, Ulrike Furtmüller, mit. Auch für zahlreiche Schülerbetreuungen in den Gemeinden zeichnet das Hilfswerk verantwortlich – etwa in Altschwendt, Freinberg, Brunnenthal und Raab. Was Mobile Dienste betrifft, hat das Hilfswerk eine Mobile Physio- Ergo- und Logotherapie sowie das Haus- und Heimservice und eine 24-Stunden-Betreuung im Angebot.Rund 500 Menschen betreut das Hilfswerk im Bezirk Schärding monatlich. Und das, obwohl es die Einrichtung erst seit zehn Jahren gibt. "Wir spüren eine sehr große Akzeptanz", sagt Furtmüller. "Das Hilfswerk hat seinen Platz im Bezirk Schärding gefunden", ist sie überzeugt. Denn auch als wichtiger Arbeitgeber in der Region hat sich die Einrichtung etabliert. "2007 habe ich mit einer Kollegin angefangen, jetzt sind wir 62 – und allesamt aus dem Bezirk Schärding", freut sich Furtmüller. Die Teilzeitmodelle kommen speziell bei berufstätigen Müttern gut an.Den Regionalitätspreis vergibt die BezirksRundschau nun schon seit sieben Jahren. Im Vorjahr haben die Kernölproduzenten von pramoleum in der Kategorie "Land- und Forstwirtschaft" triumphiert. "Durch den Preis konnten wir die Marke pramoleum stärken", freut sich Geschäftsführer Alois Selker und lobt die mediale Begleitung durch die BezirksRundschau: "So kommt an der Info natürlich kein Schärdinger vorbei", sagt er mit einem Schmunzeln. "Im persönlichen Gespräch haben uns viele gratuliert und uns darin bestätigt, diese Ehrung auch verdient zu haben", sagt Selker und fügt hinzu: "Eine Bewerbung können wir allen regionalen Betrieben empfehlen."Die BezirksRundschau verleiht dieses Jahr zum siebten Mal den Preis für Regionalität an heimische Betriebe, Vereine und Organisationen. Wer für Wertschöpfung in der Region sorgt, Nahversorgung und Arbeitsplätze sichert und damit zur Lebensqualität in Oberösterreichs Regionen beiträgt, hat gute Chancen, bei der Abschlussgala am 20. September ausgezeichnet zu werden.Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:• Dienstleistung und Handel• Industrie• Handwerk und Gewerbe• Land- und Forstwirtschaft• Vereine, Institutionen und Behörden• Tourismus• Gastronomie• Mobilität und erneuerbare Energien• „Junge Ideen“Die Teilnahme ist ab sofort möglich: regiopreis.meinbezirk.at