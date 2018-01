Schärding: Startschuss für Oberösterreichs größten Standesamtsverband

16.01.2018, 16:37 Uhr

Seit 1. Jänner 2018 gibt es im Bezirk Schärding ein neues gemeindeübergreifendes Kooperationsprojekt.

BEZIRK (ebd). 16 Gemeinden haben sich – wie bereits berichtet – zu einem Standesamtsverband zusammengeschlossen und erledigen die Personenstandsagenden ab sofort zentral. Die konstituierende Sitzung hat am 15. Jänner im Schärdinger Rathaussaal stattgefunden. „Es freut mich, dass diese Kooperation positiv abgeschlossen werden konnte. Es ist somit der größte Standesamtsverband in dieser Form in Oberösterreich,“ so Bürgermeister Franz Angerer.

Hochzeiten bleiben in jeweiliger Gemeinde



Die Mitgliedsgemeinden sind:

Von den anwesenden Bürgermeistern einstimmig zum Obmann des neuen Verbandes wurde der Schärdinger Stadtchef gewählt. Die administrative Abwicklung wird in den Räumlichkeiten der Stadtgemeinde Schärding durchgeführt, wo die Kompetenzen entsprechend gebündelt werden. Gerade die immer mehr werdenden Auslandsberührungen sind ein Grund für diese erforderliche Qualitätsoptimierung.Die Hochzeit selbst wird wie bisher in der jeweiligen Gemeinde durchgeführt. Die baulichen Maßnahmen sind fast abgeschlossen und die zahlreichen Dokumente wurden von den einzelnen Gemeinden bereits in ein eigens eingerichtetes Standesamtsarchiv im Schärdinger Rathaus übersiedelt. „Es freut mich, dass die Übersiedelung perfekt funktioniert hat und dass alle Gemeinden hier an einem Strang ziehen,“ so Waltraud Hager-Liendlbauer, welche den Verband leitet. Sie erklärte bei der konstituierenden Sitzung den anwesenden Bürgermeistern und Stellvertretern die genauen Abläufe und präsentierte die Räumlichkeiten des Verbandes.Übrigens: Erreichen kann man den Standesamtsverband per E-Mail unter stav@schaerding.ooe.gv.at.BrunnenthalDiersbachEggerdingEngelhartszellEsternbergKopfing im InnkreisMayrhofRainbach im InnkreisSchärdingSighartingSt. ÄgidiSt. Florian am InnSt. Marienkirchen bei SchärdingSubenTaufkirchen an der PramWernstein am Inn