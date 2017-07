Sighartinger Schleiferkirtag

Erstmals lädt der Musikverein Sigharting gemeinsam mit dem Sighartinger Schlosswirt zum Schleiferkirtag. Los geht es am Samstag, dem 12. August ab 18 Uhr am Gemeindeplatz. Für musikalische Unterhaltung sorgen anfangs die "Siachtinger Kraweistoppln" gemeinsam mit den "Diersbacher Troubadixbläsern", im Anschluss daran die Raaber Blechbuam.

Für das leibliche Wohl ist mit Grillspezialitäten, kühlen Getränken und einer Weizenbar bestens gesorgt.

Zu späterer Stunde wird es dann spannend: Firmen und Vereine können Teams entsenden, die sie beim Firmen- und Vereinsbattle: Boxenstopp vertreten. Dabei können sie ihre Geschicklichkeit beim Reifenwechseln unter Beweis stellen. Anmeldungen für diese Herausforderungen werden direkt vor Ort am 12. August entgegen genommen. Auf den Gewinner wartet ein „Bratl in der Rein“ für alle Vereinsmitglieder bzw. die gesamte Belegschaft und 50 Liter Bier!

Auf einen lauen Sommerabend freuen sich der Musikverein Sigharting und der Sighartinger Schlosswirt!