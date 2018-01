Sighartinger Schlossgschnas - "zurück in die 80er"

Am Faschingssamstag, den 10. Februar ist es wieder so weit – der Musikverein Sigharting lädt zum Schlossgschnas! Heuer unter dem Motto "zurück in die 80er".

Beginn der Faschingsgaudi ist um 20 Uhr im Schloss Sigharting. Die Besucher können sich auf eine Live-Band und Preise für die größten einheitlich maskierten Gruppen freuen (Anmeldung bis 21 Uhr).

Dresscode: Ob Verkleidet oder in zivil - jeder kommt so wie er will!

Karten sind bei allen MusikerInnen des MVS und der Sparkasse Sigharting erhältlich (VVK 7 € / AK 8 €).