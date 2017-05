Starkregen sorgt für Überflutungen in St. Aegidi

08.05.2017, 21:24 Uhr

Das Unwetter, das heute Nachmittag, 8. Mai 2017, über den Bezirk Schärding zog, hat einige Feuerwehren ausrücken lassen - insbesondere in Hackendorf, St. Aegidi.

ST. AEGIDI. In mehreren Gemeinden waren die Feuerwehren im Einsatz, um überflutete Keller auszupumpen und vermurte Straßen freizumachen. Der starke Regen, der am späten Nachmittag eingesetzt hatte, hatte für zahlreiche Überflutungen gesorgt. Massiv betroffen ist die Gemeinde St. Aegidi und dort konkret die Ortschaft Hackendorf. Nachbarfeuerwehren mussten in die Wehren vor Ort, die FF Hackendorf und die FF St. Aegidi, unterstützen. Die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an.