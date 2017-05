Toller Erfolg bei Lego-League

08.05.2017, 10:12 Uhr

Am 20. April fand erstmals der Lego-League Programierwettbewerb des Bezirkes Schärding in der HTL Andorf statt.Dabei mussten die 12 teilnehmenden Teams aus 5 Schulen unseres Bezirkes einen Roboter bauen, ihn programmieren, um die 4 gestellten Aufgaben lösen zu können.Als Hauptpreis winkte den Siegern eine Fahrt für 50 Personen nach Linz ins Ars-Electronica Center. Unsere beiden Teams NMS-Robots I und NMS-Robots II konnten mit ihrem Können den 1. und 2. Platz belegen. Somit gingen der Hauptpreis und ein Scheck über 300 € an unsere Schüler.

Wir sind sehr stolz auf unsere Schüler und gratulieren ihnen zu diesem tollen Erfolg, für den sie unzählige Freizeitstunden geopfert haben.Bedanken möchten wir uns auch auch bei der Fa. Leitz, die uns als Sponsor die 4 Lego-Sets zur Verfügung gestellt und uns somit die Teilnahme ermöglicht hat. Weiters bedenken wir uns bei den beiden Schülern der HTL Andorf, die unseren Schülern am Beginn in die Programmierung einführten.